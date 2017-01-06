Экипаж Васильева стал вторым на пятом этапе ралли-рейда «Эко Рейс» в зачете внедорожников

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первое место заняли французы Тьерри Магнальди и Франсуа Борсотто на «Форде» (1:56.21), третье — россияне Андрей Каргинов, Андрей Мокеев и Дмитрий Никитин на «КамАЗе» (2:05.52).

Васильев и Жильцов продолжают лидировать в генеральной классификации, опережая Магнальди и Борсотто на 22 минуты 18 секунд.

В зачете мотоциклов и квадроциклов первенствовал россиянин Дмитрий Агошков на KTM, который сохранил пятую строчку в общем зачете, отставая от лидера Гева Селлы из ЮАР на 2 часа 14 минут 26 секунд.

«Эко Рейс» завершится 14 января в Дакаре.