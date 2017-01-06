Экипаж Васильева стал вторым на пятом этапе ралли-рейда «Эко Рейс» в зачете внедорожников
МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Россияне Владимир Васильев и Константин Жильцов на «Мини» заняли второе место на пятом этапе
ралли-рейда «Африка Эко Рейс» в зачете внедорожников и грузовиков. Спецучасток длиной 456,67 км россияне преодолели за 2 часа 1 минуту 28 секунд.
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Первое место заняли французы Тьерри Магнальди и Франсуа Борсотто на «Форде» (1:56.21), третье — россияне Андрей Каргинов, Андрей Мокеев и Дмитрий Никитин на «КамАЗе» (2:05.52).
Васильев и Жильцов продолжают лидировать в генеральной классификации, опережая Магнальди и Борсотто на 22 минуты 18 секунд.
В зачете мотоциклов и квадроциклов первенствовал россиянин Дмитрий Агошков на KTM, который сохранил пятую строчку в общем зачете, отставая от лидера Гева Селлы из ЮАР на 2 часа 14 минут 26 секунд.
«Эко Рейс» завершится 14 января в Дакаре.
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