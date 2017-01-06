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https://sport.mail.ru/news/autosport/28349924/
6 января 2017, 20:37 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Лёб выиграл пятый этап «Дакара», Петерансель стал лидером зачёта внедорожников

Себастьен Лёб быстрее остальных преодолел дистанцию пятого этапа ралли-марафона «Дакар-2017» среди внедорожников.

Второй результат показал Нани Рома, третий — лидер общего зачёта Стефан Петерансель.

«Дакар». Внедорожники. Пятый этап

1. Себастьен Лёб («Пежо») 2:24:03
2. Нани Рома («Тойота») +00:44
3. Стефан Петерансель («Пежо») +1:31
4. Сириль Депре («Пежо») +10:33
5. Ромен Дюма («Пежо») +11:55
6. Конрад Раутенбах («Тойота») +16:42
7. Эрик Бернар («Багги») +18:08
8. Орландо Терранова («Мини») +21:51
9. Якуб Пжегонский («Мини») +28:59
10. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +29:51

Общий зачёт

1. Стефан Петерансель («Пежо») +14:02
2. Себастьен Лёб («Пежо») +1:09
3. Сириль Депре («Пежо») +4:54
4. Нани Рома («Тойота») +5:35
5. Микко Хирвонен («Мини») +42:21.
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МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Россияне Владимир Васильев и Константин Жильцов на «Мини» заняли второе место на пятом этапе ралли-рейда «Африка Эко Рейс» в зачете внедорожников и грузовиков. Спецучасток длиной 456,67 км россияне преодолели за 2 часа 1 минуту 28 секунд.
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