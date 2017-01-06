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6 января 2017, 18:31 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Пятый этап ралли-марафона «Дакар» сокращен из-за погодных условий

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Пятый этап престижного ралли- марафона «Дакар» сокращен до первой контрольной отсечки из- за плохих погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба гонки.

Общая протяженность этапа должна была составить 692 километра длина спецучастка — 447. Увеличить
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Общая протяженность этапа должна была составить 692 километра, длина спецучастка — 447. Директорат ралли-рейда принял решение завершить гонку после 219-го километра.

В нынешнем году «Дакар» проходит по территории Парагвая, Аргентины и Боливии и финиширует 14 января в Буэнос-Айресе.
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