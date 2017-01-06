Маньялди выиграл 5-й этап Africa Race, Васильев удержал лидерство в общем зачёте
Французский пилот Тьерри Маньялди выиграл пятый этап
ралли-рейда Africa Eco Race в смешанном зачёте грузовиков и внедорожников.
Россиянин Владимир Васильев показал второй результат. Третьим финишировал Андрей Каргинов на KAMAZ.
Africa Eco Race. Пятый этап
1. Тьерри Маньялди (Ford) 1:56:21
2. Владимир Васильев (Mini) +5:07
3. (Грузовики — 1). Андрей Каргинов (KAMAZ) +9:31
4. Андрей Чередников (Ford) +10:02
5. Доминик Хосиоль (Optymus) +10:41
…
10. Виктор Хорошевцев (BMW) +13:19
11. (Грузовики — 2). Сергей Куприянов (KAMAZ) +15:16
Общий зачёт
1. Владимир Васильев (Mini) 15:08:25
2. Тьерри Маньялди (Ford) +22:18
3. (Грузовики — 1). Андрей Каргинов (KAMAZ) +1:14:01
4. Паскаль Томас (Optimus) +1:14:09
5. Андрей Чередников (Ford) +1:32:18
…
11. Виктор Хорошевцев (BMW) +2:32:16
14. (Грузовики — 2). Сергей Куприянов (KAMAZ) +3:46:37.
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