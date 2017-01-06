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6 января 2017, 16:02 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Каргинов заявил, что 4-й этап Africa Eco Race сложился для него не очень хорошо

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов заявил, что четвертый этап ралли-рейда Africa Eco Race сложился для него не лучшим образом.

В четверг экипаж Каргинова стал 2-м в зачете грузовиков на четвертом этапе.

«День сложился для нас не очень хорошо. Сначала мы ушли не в ту сторону. Решили проверить, убедились, что едем не туда, вернулись, потеряли минут 10. Потом механик сказал, что задето одно колесо. Сначала “подкачка” справлялась, потом начало спускать второе колесо. И снова “подкачка” до определенного момента справлялась. Потом одно колесо взорвалось, мы его поменяли, продолжили движение, и тут взорвалось второе. Оставшись без “запасок” продолжили движение к финишу очень аккуратно», — цитирует Каргинова пресс-служба команды.

Первым на четвертом этапе стал другой экипаж «КАМАЗ-мастер» Сергея Куприянова.

«Этот этап нам запомнился еще по прошлому году. Тогда мы потеряли здесь около часа. Зато в этот раз ни разу не остановились, колеса не меняли, хотя, как выяснилось на финише, они пострадали. Но в целом мы доехали без потери времени, очень довольны», — сказал Куприянов.
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