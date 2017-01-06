Каргинов заявил, что 4-й этап Africa Eco Race сложился для него не очень хорошо

В четверг экипаж Каргинова стал 2-м в зачете грузовиков на четвертом этапе.

«День сложился для нас не очень хорошо. Сначала мы ушли не в ту сторону. Решили проверить, убедились, что едем не туда, вернулись, потеряли минут 10. Потом механик сказал, что задето одно колесо. Сначала “подкачка” справлялась, потом начало спускать второе колесо. И снова “подкачка” до определенного момента справлялась. Потом одно колесо взорвалось, мы его поменяли, продолжили движение, и тут взорвалось второе. Оставшись без “запасок” продолжили движение к финишу очень аккуратно», — цитирует Каргинова пресс-служба команды.

Первым на четвертом этапе стал другой экипаж «КАМАЗ-мастер» Сергея Куприянова.

«Этот этап нам запомнился еще по прошлому году. Тогда мы потеряли здесь около часа. Зато в этот раз ни разу не остановились, колеса не меняли, хотя, как выяснилось на финише, они пострадали. Но в целом мы доехали без потери времени, очень довольны», — сказал Куприянов.