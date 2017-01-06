Белорусский пилот Сергей Вязович потерпел серьезную неудачу на четвертом этапе «Дакара»

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Четвертый этап оказался тяжелым испытанием для экипажей. Впервые гонщиков на одной трассе ожидали не только крутые горные подъемы, но и дюны, более характерные для пустынной местности. Помимо этого, автомобиль, которым управлял Сергей Вязович, столкнулся с серьезными техническими проблемами, из-за которых пилот потерял много времени. На помощь пришел идущий позади другой экипаж под управлением Алексея Вишневского. На устранение неполадок ушло более трех часов, после чего МАЗы продолжили гонку и добрались до финиша.

В результате Сергей Вязович закончил этап на 36-м месте, потратив на прохождение спецучастка 8 часов 30 мин. Его отставание от победителя заезда, голландца Жерара де Роя на Iveco, составило 3 часа 35 мин. На 37-й позиции финишировал Алексей Вишневский, проиграв «летучему голландцу» 3 часа 44 мин.

В генеральной классификации Сергей Вязович переместился на 21-ю позицию. Лидером гонки стал Дмитрий Сотников на КамАЗе, которого мазовский экипаж опередил на предыдущем этапе. Сейчас лидер белорусской команды отстает от него на 3 часа 21 мин. Алексей Вишневский располагается на 26-м месте и проигрывает камазовскому экипажу 4 часа 27 мин. (вместе с 20 минутами штрафного времени, которое начислили организаторы).

МАЗ Александра Василевского в свою очередь прошел спецучасток без серьезных трудностей за 5 часов 48 минут, заняв 16-е место и отстав от победителя этапа на 52 мин. 30 сек. В общем зачете он занимает 15-е место и проигрывает лидеру гонки 69 мин.

Пятый этап «Дакара-2017» пройдет в Боливии и будет включать в себя как опасные горные участки, так и несколько отрезков с дюнами. Протяженность спецучастка составит 438 км. Гонщикам и штурманам предстоит быть максимально внимательными и осторожными — цена ошибки на таких этапах крайне высока.