Победитель «Дакара"-2010 испанец Сайнс снялся с нынешнего ралли-рейда после аварии
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт. Победитель ралли-рейда «Дакар» 2010 года испанец Карлос Сайнс-старший снялся с «Дакара"-2017 после аварии на четвертом этапе, сообщается на официальном сайте команды гонщика Peugeot.
В четверг автомобиль Сайнса вылетел с трассы и несколько раз перевернулся. После осмотра автомобиля техническим персоналом был сделан вывод, что починить машину в отведенное время не удастся.
«Мы опустошены
После третьего этапа «Дакара"-2017 двукратный чемпион мира по ралли Сайнс занимал второе место в зачете автомобилей.
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