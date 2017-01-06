Победитель «Дакара"-2010 испанец Сайнс снялся с нынешнего ралли-рейда после аварии

В четверг автомобиль Сайнса вылетел с трассы и несколько раз перевернулся. После осмотра автомобиля техническим персоналом был сделан вывод, что починить машину в отведенное время не удастся.

«Мы опустошены из-за снятия. Мы работали в хорошем темпе со старта ралли, наш автомобиль заметно прибавил по сравнению с машиной прошлого года. Я разочарован, что уже не смогу ничего извлечь из этого», — сказал Сайнс.

После третьего этапа «Дакара"-2017 двукратный чемпион мира по ралли Сайнс занимал второе место в зачете автомобилей.