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6 января 2017, 11:18 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Экипаж Мардеева стал 2-м в зачете грузовиков на 4-м этапе ралли-рейда «Дакар»

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Экипаж россиянина Айрата Мардеева из команды «КАМАЗ-Мастер» стал вторым на 4-м этапе ралли-рейда «Дакар», который проходит в Южной Америке, в классе грузовиков.

<em>МОСКВА 6 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Экипаж россиянина <span class=error>Айрата</span> <span class=error>Мардеева</span> из команды <span class=error>КАМАЗ</span>-Мастер стал вторым на 4-м этапе <nobr>ралли-рейда</nobr> Дакар который проходит в Южной Америке в классе грузовиков. Увеличить
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© РИА "Новости"

На спецучастке длиной 416 км экипаж Мардеева 30 секунд уступил экипажу голландца Жерара де Роя на Iveco (4 часа 55 минут 55 секунд). Третье и четвертое места заняли представляющие «КАМАЗ-Мастер» экипажи Антона Шибалова (+3 минуты 7 секунд) и Дмитрия Сотникова (+07.37). Экипаж Эдуарда Николаева стал 8-м (+23.29).

После четырех этапов в общем зачете грузовиков лидирует экипаж Сотникова; 1 минуту 55 секунд ему проигрывает экипаж аргентинца Федерико Вильягры на Iveco (+1.55), третьим идет Николаев (+4.40), Шибалов — 4-й (+5.34), Мардеев — 6-й (+16.43).

В классе квадроциклов победил боливиец Вальтер Носиглия на «Хонде» (6:06.22). Россиянин Сергей Карякин на «Ямахе» стал вторым, уступив победителю 11 минут и 28 секунд, что позволило ему выйти в лидеры общего зачета. В нем россиянин на 28 секунд опережает чилийца Игнасио Касале на «Ямахе».

В зачете мотоциклов победу на 4-м этапе с результатом 4 часа 57 минут 22 секунды одержал австриец Маттиас Фолкнер (КТМ), россиянин Александр Иванютин на Husqvarna стал 32-м (+53.58), Анастасия Нифонтова (Husqvarna) — 79-й (+2:06.44).

В зачете автомобилей победу праздновал экипаж француза Сириля Депре на «Пежо», который финишировал первым со временем 4 часа 22 минуты 55 секунд. Он же сохраняет лидерство в общем зачете.
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Новости Автоспорта

Экипаж Васильева стал вторым на 4-м этапе ралли-рейда «Эко Рейс» в зачете внедорожников

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Россияне Владимир Васильев и Константин Жильцов на «Мини» заняли второе место на четвертом этапе ралли-рейда «Африка Эко Рейс» в зачете внедорожников и грузовиков. Спецучасток длиной 409,22 км россияне преодолели за 4 часа и 53 секунды.
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