Экипаж Мардеева стал 2-м в зачете грузовиков на 4-м этапе ралли-рейда «Дакар»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На спецучастке длиной 416 км экипаж Мардеева 30 секунд уступил экипажу голландца Жерара де Роя на Iveco (4 часа 55 минут 55 секунд). Третье и четвертое места заняли представляющие «КАМАЗ-Мастер» экипажи Антона Шибалова (+3 минуты 7 секунд) и Дмитрия Сотникова (+07.37). Экипаж Эдуарда Николаева стал 8-м (+23.29).

После четырех этапов в общем зачете грузовиков лидирует экипаж Сотникова; 1 минуту 55 секунд ему проигрывает экипаж аргентинца Федерико Вильягры на Iveco (+1.55), третьим идет Николаев (+4.40), Шибалов — 4-й (+5.34), Мардеев — 6-й (+16.43).

В классе квадроциклов победил боливиец Вальтер Носиглия на «Хонде» (6:06.22). Россиянин Сергей Карякин на «Ямахе» стал вторым, уступив победителю 11 минут и 28 секунд, что позволило ему выйти в лидеры общего зачета. В нем россиянин на 28 секунд опережает чилийца Игнасио Касале на «Ямахе».

В зачете мотоциклов победу на 4-м этапе с результатом 4 часа 57 минут 22 секунды одержал австриец Маттиас Фолкнер (КТМ), россиянин Александр Иванютин на Husqvarna стал 32-м (+53.58), Анастасия Нифонтова (Husqvarna) — 79-й (+2:06.44).

В зачете автомобилей победу праздновал экипаж француза Сириля Депре на «Пежо», который финишировал первым со временем 4 часа 22 минуты 55 секунд. Он же сохраняет лидерство в общем зачете.