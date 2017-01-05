Экипаж Васильева стал вторым на 4-м этапе ралли-рейда «Эко Рейс» в зачете внедорожников

Первое место заняли французы Тьерри Магнальди и Франсуа Борсотто на «Форде» (3:56.37), третье — представители Казахстана Андрей Чередников и Дмитрий Цыро (4:12.34).

Васильев и Жильцов продолжают лидировать в генеральной классификации, выиграв предыдущие три этапа гонки и опережая Магнальди и Борсотто на 27 минут 25 секунд.

В зачете мотоциклов и квадроциклов первенствовал Гев Селла из ЮАР на KTM, который упрочил лидерство в общем зачете. Россиянин Дмитрий Агошков (КТМ) по итогам четвертого этапа стал пятым (+41.39), Александр Максимов («Ямаха») — 13-м (+1:33.51). В общем зачете Агошков сохранил пятую строчку, отставая от лидера на 2 часа 54 минуты и 49 секунд.

«Эко Рейс» завершится 14 января в Дакаре.