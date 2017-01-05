Роберт Кубица примет участие в 24-часовой гонке в Дубае

В этой гоне он будет выступать за рулём Porsche GT3 .



«Я рад сообщить, что буду гоняться в Дубае с 12 по 14 января. Я присоединюсь к национальной команде за рулём Porsche GT3 и приму участие в 24-часовой гонке», — написал Кубица в одной из социальных сетей.



В конце ноября Кубица принял участие в тестах протопипа частной команды категории LMP1 ByKolles, проходивших в Бахрейне, где оказался на полcекунды быстрее боевого пилота команды Пьера Каффера.