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5 января 2017, 18:19 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Роберт Кубица примет участие в 24-часовой гонке в Дубае

Бывший пилот Формулы-1 Роберт Кубица объявил, что примет участие в 24-часовой гонке в Дубае, которая состоится в середине февраля.

В этой гоне он будет выступать за рулём Porsche GT3 .

«Я рад сообщить, что буду гоняться в Дубае с 12 по 14 января. Я присоединюсь к национальной команде за рулём Porsche GT3 и приму участие в 24-часовой гонке», — написал Кубица в одной из социальных сетей.

В конце ноября Кубица принял участие в тестах протопипа частной команды категории LMP1 ByKolles, проходивших в Бахрейне, где оказался на полcекунды быстрее боевого пилота команды Пьера Каффера.
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