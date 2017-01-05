Аль-Аттия отказался от продолжения участия в «Дакаре-2017»

На третьем этапе, состоявшемся 4 января, победитель «Дакара» 2011 и 2015 годов угодил в серьёзную аварию, в которой оторвал заднее колесо. В итоге, он добрался до финиша, проиграв около двух часов победителю этапа Стефану Петеранселю, что поставило крест на надеждах побороться за победу на нынешнем «Дакаре».



Ранее ожидалось, что пилот «Тойоты» сможет продолжить гонку, однако 5 января было официально объявлено о том, что повреждения, полученные машиной, оказались слишком серьёзными.