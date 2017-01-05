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https://sport.mail.ru/news/autosport/28340042/
5 января 2017, 14:20 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Аль-Аттия: Игра окончена, посмотрим, сможем ли мы вообще продолжить гонку

Пилот «Тойоты» Нассер Аль-Аттия прокомментировал свою аварию на третьем этапе «Дакара-2017».

До зоны нейтрализации катарец лидировал в зачёте грузовиков, однако на второй части этапа оторвал заднее колесо и проиграл два часа, что поставило крест на надеждах выиграть гонку.

«Игра окончена… Плохой день. Это была неудача. Мы ударились о большой камень и полностью сломали колесо. Решили использовать камни и колесо, чтобы хоть как-то сбалансировать машину, но нам пришлось ехать в подобных условиях 80 километров. Мы остановились, чтобы отремонтировать машину, но не смогли это сделать, так как нам не хватало некоторых частей. T4 была ещё очень далеко, но мы решили продолжать. Это было ошибкой. Но ошибки на то и ошибки.

Нам не повезло, но это гонка. Это тот “Дакар”, который вы знаете. Мы очень хорошо справлялись со своей работой, мы лидировали… Я не думаю, что сейчас целью даже является финиш в гонке. Посмотрим, насколько велики повреждения шасси, а потом с командой примем решение. Было бы неплохо выиграть ту гонку снова с “Тойотой”, но… Это просто невезение. Это будет долгий год ожидания. Но сейчас мы здесь, на финише этапа. Посмотрим, что мы сможем сделать с машиной», — цитирует Аль-Аттию официальный сайт «Дакара».
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