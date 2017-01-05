Аль-Аттия: Игра окончена, посмотрим, сможем ли мы вообще продолжить гонку
Пилот «Тойоты» Нассер
Аль-Аттия прокомментировал свою аварию на третьем этапе «Дакара-2017».
До зоны нейтрализации катарец лидировал в зачёте грузовиков, однако на второй части этапа оторвал заднее колесо и проиграл два часа, что поставило крест на надеждах выиграть гонку.
«Игра окончена… Плохой день. Это была неудача. Мы ударились о большой камень и полностью сломали колесо. Решили использовать камни и колесо, чтобы хоть
Нам не повезло, но это гонка. Это тот “Дакар”, который вы знаете. Мы очень хорошо справлялись со своей работой, мы лидировали… Я не думаю, что сейчас целью даже является финиш в гонке. Посмотрим, насколько велики повреждения шасси, а потом с командой примем решение. Было бы неплохо выиграть ту гонку снова с “Тойотой”, но… Это просто невезение. Это будет долгий год ожидания. Но сейчас мы здесь, на финише этапа. Посмотрим, что мы сможем сделать с машиной», — цитирует
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