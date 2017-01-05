Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/28339703/
5 января 2017, 14:10 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Гонщик Николаев: Команда «КамАЗ-Мастер» готовила моторы к высотам на «Дакаре»

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Команда «КамАЗ-мастер» специально готовила моторы своих автомобилей к высотам на ралли-марафоне «Дакар» 2017 года. Об этом заявил российский гонщик «КамАЗ-мастер» Эдуард Николаев, чьи слова приводит пресс-служба команды.

Ранее экипаж Николаева одержал победу на третьем этапе Дакара и поднялся на второе место в зачете грузовиков. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее экипаж Николаева одержал победу на третьем этапе «Дакара» и поднялся на второе место в зачете грузовиков. Однако после штрафа лидировавшего экипажа чеха Мартина Коломы команда россиянина вышла на первое место в общем зачете.

«Были очень опасные обгоны, чудом проскакивали, чтобы не задеть джипы, — сказал Николаев. — Вторую часть ехали на высокогорье. Это сразу почувствовали и машины, и люди. Но в этом году мы специально готовили моторы к высотам и видно, что есть улучшение».

Следующий этап протяженностью 521 км пройдет в четверг между городами Сан-Сальвадор-де-Жужуй и Туписа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
5 января

Григорян назначен главным тренером футбольного клуба "Анжи"

Словацкий мотогонщик получил удар молнии во время ралли "Дакар"

Шипулин призвал биатлонистов не делать поспешных выводов на фоне допинг-скандала