Гонщик Николаев: Команда «КамАЗ-Мастер» готовила моторы к высотам на «Дакаре»
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Команда «КамАЗ-мастер» специально готовила моторы своих автомобилей к высотам на
ралли-марафоне «Дакар» 2017 года. Об этом заявил российский гонщик «КамАЗ-мастер» Эдуард Николаев, чьи слова приводит пресс-служба команды.
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Ранее экипаж Николаева одержал победу на третьем этапе «Дакара» и поднялся на второе место в зачете грузовиков. Однако после штрафа лидировавшего экипажа чеха Мартина Коломы команда россиянина вышла на первое место в общем зачете.
«Были очень опасные обгоны, чудом проскакивали, чтобы не задеть джипы, — сказал Николаев. — Вторую часть ехали на высокогорье. Это сразу почувствовали и машины, и люди. Но в этом году мы специально готовили моторы к высотам и видно, что есть улучшение».
Следующий этап протяженностью 521 км пройдет в четверг между городами Сан-Сальвадор-де-Жужуй и Туписа.
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