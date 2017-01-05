Уперенко: Аль-Аттию видели на финише с отсутствующей задней частью машины

«На третьем этапе трасса была двухплановая. Первая часть, до зоны нейтрализации, в начале была очень фэш-фэшевая, и было пару точек навигации, неудобно нарисованных, и самое сложное, что старты были через каждые 30 секунд. Поскольку вчера мы немножечко провалились, то сегодня стартовали в хвосте, а потом ещё поставили перед нами мужчину в 50 секундах. Это вообще мрак… А потом уже были достаточно весёлые дороги, причём сегодня было много всего разного: и камни, и быстрые дороги, и серпантины.



Во второй части этапа начало было очень быстрое, и потом дорога быстрая, в конце были промоины, опасные места, и финиш был в русле очень интересный. В общем, вот так прошёл день.



Что касается навигации, сложная была только первая часть, первые 40 км в фэш-фэше. И, собственно, блудили только по одной причине — из-за новой системы с контрольной точкой, которой нет в GPS. Поэтому начинается блуждание, особенно для тех, кто едет в первый раз, им очень сложно. Сегодня была очень рулёжная трасса, пилотажная, ехать было в удовольствие», — передаёт слова Уперенко корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.



Также штурман рассказал, что видел машину Нассера Аль-Аттии, который лидировал по ходу первой части этапа, однако после зоны нейтрализации серьёзно повредил машину. «Нассера мы видели на финише. Он стоял на финише с отсутствующей задней частью автомобиля. Её просто вообще не было. Рама, кузовок, задние дверки — и всё. То есть ни подвески, ни мостов, ни подрамника — ничего не было. Видимо, ему уже поехали за всем этим, чтобы он смог добраться до бивуака», — рассказал Уперенко.