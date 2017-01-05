Уперенко: Аль-Аттию видели на финише с отсутствующей задней частью машины
Штурман команды KONTURTERM Racing Олег Уперенко прокомментировал третий этап «Дакара-2017», на котором их экипаж (пилот Сергей Шихотаров) показал 28-е время.
«На третьем этапе трасса была двухплановая. Первая часть, до зоны нейтрализации, в начале была очень
Во второй части этапа начало было очень быстрое, и потом дорога быстрая, в конце были промоины, опасные места, и финиш был в русле очень интересный. В общем, вот так прошёл день.
Что касается навигации, сложная была только первая часть, первые 40 км в
Также штурман рассказал, что видел машину Нассера
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