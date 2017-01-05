Белорусский экипаж МАЗа занимает четвертое место после трех этапов «Дакара-2017»
5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский экипаж под управлением Сергея Вязовича успешно прошел третий спецучасток
ралли-рейда «Дакар-2017», поднявшись на четвертое место в общем зачете среди грузовиков. Об этом сообщили в компании velcom, выступившей техническим партнером команды «МАЗ-СПОРТавто». .
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Спецучасток третьего этапа протяженностью 199 км состоял из двух отрезков. Наиболее сложной оказалась горная часть, когда гонщикам пришлось совершать крутые подъемы на высоту около 5 тыс. м. Белорусские экипажи перепады давления перенесли успешно — перед
Лучшее время среди белорусов показал Сергей Вязович, который второй этап подряд финишировал четвертым. На прохождение спецучастка потребовалось 2 часа 51 мин., а во время гонки белорусам даже удалось опередить одного из фаворитов гонки — камазовский экипаж под управлением Дмитрия Сотникова.
Победителем заезда стал другой представитель российской команды — Эдуард Николаев, который проехал спецучасток на 5 с половиной минут быстрее белоруской команды. В генеральной классификации МАЗ Сергея Вязовича переместился с шестого на четвертое место и теперь отстает от лидера на 5 минут.
«На третьем этапе экипажи, не разобравшись с навигацией, банально заблудились. Штурман Павел Гаранин правильно вывел наш автомобиль, поэтому удалось сохранить время и опередить россиянина Дмитрия Сотникова. Подъем на большую высоту пережили спокойно, самочувствие было хорошим — сказалась ночевка в барокамерах», — рассказал Сергей Вязович. На прохождение спецучастка потребовалось 2 часа 51 мин., проиграв Эдуарду Николаеву 18 мин. В общем зачете экипаж поднялся на 15-е место и отстает от лидера гонки на 35 мин.
Алексей Вишневский завершил третий этап на 14-й позиции — за 3 часа 13 мин. В общем зачете занимает 18-е место с отставанием от лидера в 42 мин.
Четвертый этап
Минский автозавод участвует в марафоне «Дакар» уже в шестой раз. Партнером заводской команды МАЗ выступает
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter