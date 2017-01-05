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5 января 2017, 13:59 | Авто/мото: Автоспорт | БЕЛТА

Белорусский экипаж МАЗа занимает четвертое место после трех этапов «Дакара-2017»

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский экипаж под управлением Сергея Вязовича успешно прошел третий спецучасток ралли-рейда «Дакар-2017», поднявшись на четвертое место в общем зачете среди грузовиков. Об этом сообщили в компании velcom, выступившей техническим партнером команды «МАЗ-СПОРТавто». .

Лучшее время среди белорусов показал Сергей <span class=error>Вязович</span> который второй этап подряд финишировал четвертым. Увеличить
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Спецучасток третьего этапа протяженностью 199 км состоял из двух отрезков. Наиболее сложной оказалась горная часть, когда гонщикам пришлось совершать крутые подъемы на высоту около 5 тыс. м. Белорусские экипажи перепады давления перенесли успешно — перед ралли-рейдом гонщики прошли подготовку в барокамерах.

Лучшее время среди белорусов показал Сергей Вязович, который второй этап подряд финишировал четвертым. На прохождение спецучастка потребовалось 2 часа 51 мин., а во время гонки белорусам даже удалось опередить одного из фаворитов гонки — камазовский экипаж под управлением Дмитрия Сотникова.

Победителем заезда стал другой представитель российской команды — Эдуард Николаев, который проехал спецучасток на 5 с половиной минут быстрее белоруской команды. В генеральной классификации МАЗ Сергея Вязовича переместился с шестого на четвертое место и теперь отстает от лидера на 5 минут.

«На третьем этапе экипажи, не разобравшись с навигацией, банально заблудились. Штурман Павел Гаранин правильно вывел наш автомобиль, поэтому удалось сохранить время и опередить россиянина Дмитрия Сотникова. Подъем на большую высоту пережили спокойно, самочувствие было хорошим — сказалась ночевка в барокамерах», — рассказал Сергей Вязович. На прохождение спецучастка потребовалось 2 часа 51 мин., проиграв Эдуарду Николаеву 18 мин. В общем зачете экипаж поднялся на 15-е место и отстает от лидера гонки на 35 мин.

Алексей Вишневский завершил третий этап на 14-й позиции — за 3 часа 13 мин. В общем зачете занимает 18-е место с отставанием от лидера в 42 мин.

Четвертый этап ралли-рейда приведет гонщиков в Боливию. Спецучасток протяженностью 416 км между городами обещает стать одним из самых сложных на «Дакаре». Помимо высокогорья, экипажам предстоит столкнуться с коварными песками, в которых можно легко застрять или перевернуться на дюне.

Минский автозавод участвует в марафоне «Дакар» уже в шестой раз. Партнером заводской команды МАЗ выступает Альфа-Банк, техническим — velcom, который обеспечивает гонщикам бесплатный роуминг во время гонки.

Ралли-рейд «Дакар-2017» проходит с 2 по 14 января по территориям сразу трех стран — Аргентины, Боливии и Парагвая. Протяженность маршрута составляет около 9 тыс. км, среди испытаний — изматывающие горные перевалы, опасные извилистые дороги, коварные пески и дюны. В классе грузовиков в ралли принимают участие 50 экипажей. Основными конкурентами белорусских «зубров» выступают КамАЗ, Iveco, MAN, Renault и Tatra.

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