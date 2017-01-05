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https://sport.mail.ru/news/autosport/28339122/
5 января 2017, 13:33 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Экипаж Эдуарда Николаева возглавил зачет грузовиков на «Дакаре» после штрафа Коломы

Экипаж Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-мастер» вышел на первое место в общем зачете в классе грузовиков на ралли-рейде «Дакар» после штрафа чешского экипажа Мартина Коломы, сообщается на сайте гонки.

Николаев ранее одержал победу на спецучастке длиной 199 километров, показав время 2 часа 45 минут и 51 секунда, и на 33 секунды отставал в общем зачете от лидирующего Мартина Коломы на «Татре», ставшего на третьем этапе вторым (+48 секунд).

Позже Коломы получил трехминутный штраф и опустился на второе место в общем зачете. Теперь он отстает от Николаева на 2 минуты 27 секунд.
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МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Команда «КамАЗ-мастер» специально готовила моторы своих автомобилей к высотам на ралли-марафоне «Дакар» 2017 года. Об этом заявил российский гонщик «КамАЗ-мастер» Эдуард Николаев, чьи слова приводит пресс-служба команды.
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