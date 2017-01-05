Экипаж Эдуарда Николаева возглавил зачет грузовиков на «Дакаре» после штрафа Коломы
Экипаж Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-мастер» вышел на первое место в общем зачете в классе грузовиков на
ралли-рейде «Дакар» после штрафа чешского экипажа Мартина Коломы, сообщается на сайте гонки.
Николаев ранее одержал победу на спецучастке длиной 199 километров, показав время 2 часа 45 минут и 51 секунда, и на 33 секунды отставал в общем зачете от лидирующего Мартина Коломы на «Татре», ставшего на третьем этапе вторым (+48 секунд).
Позже Коломы получил трехминутный штраф и опустился на второе место в общем зачете. Теперь он отстает от Николаева на 2 минуты 27 секунд.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter