Мардеев: В какой-то момент я остановился и уже не смог тронуться, помог Беренгер
Пилот «КАМАЗ-мастера» Айрат Мардеев рассказал о проблемах на третьем этапе
ралли-марафона «Дакар-2017», из-за которых финишировал лишь на 15-м месте.
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«Я просто остановился, даже не зарылся. Но тронуться уже не удалось. Пришлось выдергивать грузовик на буксире. Выручил Матиас Беренгер. Спасибо ему большое. 11 минут, к сожалению, потеряли», — цитирует Мардеева официальный сайт «КАМАЗ-мастера».
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