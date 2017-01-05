Мардеев: В какой-то момент я остановился и уже не смог тронуться, помог Беренгер

В какой-то момент их грузовик въехал в пыль и провалился в колею. Чтобы не допустить столкновения в условиях нулевой видимости, Мардеев остановил машину, однако тронуться с места уже не смог.



«Я просто остановился, даже не зарылся. Но тронуться уже не удалось. Пришлось выдергивать грузовик на буксире. Выручил Матиас Беренгер. Спасибо ему большое. 11 минут, к сожалению, потеряли», — цитирует Мардеева официальный сайт «КАМАЗ-мастера».