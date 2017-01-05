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5 января 2017, 13:22 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Мардеев: В какой-то момент я остановился и уже не смог тронуться, помог Беренгер

Пилот «КАМАЗ-мастера» Айрат Мардеев рассказал о проблемах на третьем этапе ралли-марафона «Дакар-2017», из-за которых финишировал лишь на 15-м месте.

В какой-то момент их грузовик въехал в пыль и провалился в колею. Чтобы не допустить столкновения в условиях нулевой видимости, Мардеев остановил машину, однако тронуться с места уже не смог.

«Я просто остановился, даже не зарылся. Но тронуться уже не удалось. Пришлось выдергивать грузовик на буксире. Выручил Матиас Беренгер. Спасибо ему большое. 11 минут, к сожалению, потеряли», — цитирует Мардеева официальный сайт «КАМАЗ-мастера».
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