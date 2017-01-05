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5 января 2017, 13:17 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Штурман Шибалова: На взятии новой контрольной точки потеряли 10 минут

Роберт Аматыч, штурман пилота «КАМАЗ-мастера» Антона Шибалова, рассказал, сколько времени потерял их экипаж на взятии нового вида контрольной точки на третьем этапе «Дакара».

«Многие здесь разобрались довольно быстро, но успели наделать следов для тех, кто приехал сюда позже. WPC — это новый вид контрольной точки в этом году, которая «открывается"(сигнал о её взятии виден на навигационном приборе организаторов установленном в кабине перед штурманом — прим. «Чемпионата») в радиусе 300 метров. И когда идёшь курсом по бездорожью, эта точка остаётся где-то в стороне, раньше стрелка организаторского GPS показывала направление к ней. В этом году этого нет, это сделано специально, чтобы усложнить работу штурманов. Мы в этом месте потеряли минут 7−10», — приводит слова Аматыча официальный сайт команды.

До этого Шибалов потерял ещё порядка 12 минут на замене колеса. В итоге их экипаж стал лишь 13-м в зачёте грузовиков.
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