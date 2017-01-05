Штурман Шибалова: На взятии новой контрольной точки потеряли 10 минут

«Многие здесь разобрались довольно быстро, но успели наделать следов для тех, кто приехал сюда позже. WPC — это новый вид контрольной точки в этом году, которая «открывается"(сигнал о её взятии виден на навигационном приборе организаторов установленном в кабине перед штурманом — прим. «Чемпионата») в радиусе 300 метров. И когда идёшь курсом по бездорожью, эта точка остаётся где-то в стороне, раньше стрелка организаторского GPS показывала направление к ней. В этом году этого нет, это сделано специально, чтобы усложнить работу штурманов. Мы в этом месте потеряли минут 7−10», — приводит слова Аматыча официальный сайт команды.



До этого Шибалов потерял ещё порядка 12 минут на замене колеса. В итоге их экипаж стал лишь 13-м в зачёте грузовиков.