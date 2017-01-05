Экипаж Astana Motorsports занял третье место на этапе «Дакара»
Команда Astana Motorsports завершила третий этап самого опасного
ралли-рейда планеты «Дакар». На данном этапе легковой экипаж в составе пилота Дениса Березовского и штурмана Алексея Никижева занял третье место в своем классе. А грузовой экипаж в составе пилота Артура Ардавичуса, штурмана Сержа Бринкенса и механика Майкла Хьюсмана финишировал 19-м, сообщает пресс-служба Astana Motorsports.
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Напомним, что третий этап «Дакара» пролегал по Аргентине из Сан-Мигель-де-Тукуман в Сан-Сальвадор-де-Жужуй. Участники преодолели почти 800 км дистанции. Первые речные каменистые броды потребовали особой бдительности от экипажей. Впрочем, впереди их ждали коварный феш-феш1 и секции опасного триала2.
— Первую часть спецучастка прошли на пониженном ряду. Промчали, кстати, довольно успешно, совершили много обгонов. Организаторы обещали внедорожье и слово свое сдержали с излишком.
Экипаж финишировал 32-м на этапе, заняв третью строчку в своем классе Т2 production — автомобили с малым отличием от серийных моделей.
Также у Toyota Land Cruiser 200 возник сегодня сбой электроники. Пробили колесо, несколько минут ушло на замену, завод двигателя… машина не заводится; на панель приборов выводится информация о неисправности системы полного привода. Однако нашим спортсменам повезло, — один из проезжающих экипажей помог завезти автомобиль. Но сейчас перед механиками стоит сложная задача — выявить неисправности электроники, которые могли возникнуть вследствие попадания песка в электронные узлы машины.
Грузовой экипаж «Астаны» под управлением Артура Ардавичуса преодолел сегодняшний этап с большими усилиями: команда не рассчитала с настройками подвески. Амортизаторы были настроены на быстрые участки и твердые грунты, а на практике трасса изобиловала убойными, каменистыми горками.
— Скорость с такими настройками по таким разбитым участкам, как сегодняшние, просто не могла быть высокой. Километров пятьдесят каменоломни. В роадбуке3 прямо так и прописано — триал. Едешь аккуратно, чтобы колеса не порвать, карабкаешься по лабиринтам. А потом, кому показалось этого мало, в качестве добавки, — секция с глубоким
Экипаж финишировал 19-м на этапе, заняв 17-е место в общем зачете грузовиков.
Сегодня, 5 января, пройдет четвертый этап экстремального
Добавим, что в ближайшие несколько дней, находясь в Боливии, гоночный караван будет существовать на значениях не менее 3500 метров над уровнем моря.
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