Экипаж Astana Motorsports занял третье место на этапе «Дакара»

Напомним, что третий этап «Дакара» пролегал по Аргентине из Сан-Мигель-де-Тукуман в Сан-Сальвадор-де-Жужуй. Участники преодолели почти 800 км дистанции. Первые речные каменистые броды потребовали особой бдительности от экипажей. Впрочем, впереди их ждали коварный феш-феш1 и секции опасного триала2.



— Первую часть спецучастка прошли на пониженном ряду. Промчали, кстати, довольно успешно, совершили много обгонов. Организаторы обещали внедорожье и слово свое сдержали с излишком. Феш-феш сменяется триалом, и таких смен — несколько. Потом огромные камни, громадные валуны. Но главное, что мы сохранили машину, — комментирует Денис Березовский.



Экипаж финишировал 32-м на этапе, заняв третью строчку в своем классе Т2 production — автомобили с малым отличием от серийных моделей.



Также у Toyota Land Cruiser 200 возник сегодня сбой электроники. Пробили колесо, несколько минут ушло на замену, завод двигателя… машина не заводится; на панель приборов выводится информация о неисправности системы полного привода. Однако нашим спортсменам повезло, — один из проезжающих экипажей помог завезти автомобиль. Но сейчас перед механиками стоит сложная задача — выявить неисправности электроники, которые могли возникнуть вследствие попадания песка в электронные узлы машины.



Грузовой экипаж «Астаны» под управлением Артура Ардавичуса преодолел сегодняшний этап с большими усилиями: команда не рассчитала с настройками подвески. Амортизаторы были настроены на быстрые участки и твердые грунты, а на практике трасса изобиловала убойными, каменистыми горками.



— Скорость с такими настройками по таким разбитым участкам, как сегодняшние, просто не могла быть высокой. Километров пятьдесят каменоломни. В роадбуке3 прямо так и прописано — триал. Едешь аккуратно, чтобы колеса не порвать, карабкаешься по лабиринтам. А потом, кому показалось этого мало, в качестве добавки, — секция с глубоким феш-фешем, мелкой песочной пылью в половину колеса нашего грузовика. В этой муке мы порвали колесо — зацепили боковину о дерево. В таких условиях довольно сложно сменить пробитое колесо, так как машину нужно поставить на твердое покрытие. И вот с этим как раз проблема. Долго не могли поднять машину. Потеряли 20 минут. Дальше поехали аккуратнее, так как впереди была вторая секция спецучастка, поэтому решили не рисковать, ведь осталась последняя запаска, — рассказывает капитан команды Astana Motorsports Артур Ардавичус.



Экипаж финишировал 19-м на этапе, заняв 17-е место в общем зачете грузовиков.



Сегодня, 5 января, пройдет четвертый этап экстремального ралли-марафона «Дакар» из Сан-Сальвадор-де-Жужуй (Аргентина) в Тупису (Боливия). Общая протяженность дистанции составит 521 км, 416 из которых придется на спецучасток. Исходя из описания дня, штурманам сегодня нельзя будет отвлечься и на секунду из-за большого количества смены направлений маршрута.



Добавим, что в ближайшие несколько дней, находясь в Боливии, гоночный караван будет существовать на значениях не менее 3500 метров над уровнем моря.