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https://sport.mail.ru/news/autosport/28337909/
5 января 2017, 12:08 | Авто/мото: Автоспорт | Советский спорт

Экипаж Николаева поднялся на второе место в зачете грузовиков ралли-рейда «Дакар»

Экипаж россиянина Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-мастер» вышел на второе место в общем зачете в классе грузовиков после третьего этапа ралли-рейда «Дакар».

Николаев одержал победу на третьем спецучастке длиной 199 километров, показав время 2 часа 45 минут и 51 секунда, и теперь на 33 секунды отстает в общем зачете от лидирующего чешского экипажа Мартина Коломы на «Татре», ставшего на третьем этапе вторым (отставание — 48 секунд). Замкнул тройку голландец Тон ван Генугтен на Iveco (отставание — 1 минута 1 секунда).

Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова («КАМАЗ-мастер») показал на спецучастке восьмой результат (отставание — 12 минут 35 секунд), Антона Шибалова — 13-й (отставание — 17 минут 11 секунд), а Айрата Мардеева — 15-й (отставание — 21 минута 55 секунд).

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк .
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Новости Автоспорта

Экипаж Николаева выиграл третий этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков

Экипаж Николаева выиграл третий этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КамАЗ-мастер» занял первое место на третьем этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Спецучасток длиной 199 км экипаж преодолел за 2 часа 45 минут и 51 секунду.
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