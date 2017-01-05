Экипаж Николаева выиграл третий этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков

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Вторым на этапе стал экипаж чеха Мартина Коломы на «Татре», который уступил российской команде 48 секунд. Третье место занял голландец Тон ван Генугтен на «Ивеко» (отставание 1 минута 1 секунда).

Экипаж другого россиянина Дмитрия Сотникова («КамАЗ-мастер») показал восьмой результат (+12,31), Антона Шибалова — 13-й (+17,11), Айрата Мардеева — 15-й (+21,55).