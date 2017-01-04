Экипаж Васильева выиграл третий этап ралли-рейда «Эко Рейс» в зачете внедорожников
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Россияне Владимир Васильев и Константин Жильцов на «Мини» одержали победу на третьем этапе
ралли-рейда «Африка Эко Рейс» в зачете внедорожников и грузовиков. Спецучасток длиной 433,07 км россияне преодолели за 4 часа 17 минут и 30 секунд.
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Второе место заняли французы Тьерри Магнальди и Франсуа Борсотто на «Форде» (отставание 3.16), третье — их соотечественники Патрик Серье и Франсуа Бегуин (+5.49).
Россияне Андрей Каргинов, Андрей Мокеев и Дмитрий Никитин на «КамАЗе» приехали к финишу четвертыми (+10.47).
Васильев и Жильцов продолжают лидировать в генеральной классификации, выиграв все три этапа гонки.
В зачете мотоциклов и квадроциклов первенствовал Гев Селла из ЮАР на KTM, который вышел в лидеры общего зачета. Россиянин Дмитрий Агошков (КТМ) по итогам третьего этапа стал шестым (+1:01.01), Александр Максимов («Ямаха») — 18-м (+1:41.23).
«Эко Рейс» завершится 14 января в Дакаре.
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