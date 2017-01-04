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4 января 2017, 12:14 | Авто/мото: Автоспорт | ТАСС

Директор «КамАЗа»: Бюджет команды в 2017 году вырос до $10 млн

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бюджет российской гоночной команды «КамАЗ-мастер» в 2017 году увеличился и составляет приблизительно $10 млн. Об этом ТАСС рассказал директор «КамАЗа» Сергей Когогин.

наши спонсоры не только себя рекламируют у них еще есть уважение к команде к ее лидерству истории к тому что сделано — заявил Сергей Когогин. Увеличить
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«С бюджетом команды мы разобрались, «КамАЗ увеличил финансирование на 2017 год и появились дополнительные спонсоры, — сказал Когогин. — Бюджет увеличился по сравнению с 2016 годом и стал достаточным для содержания команды, ее развития. Это приблизительно $10 млн».

«Спонсоры не остались равнодушными. Все подошли с пониманием к текущей экономической ситуации. Цифры немного выросли, наши спонсоры не только себя рекламируют, у них еще есть уважение к команде, к ее лидерству, истории, к тому, что сделано», — добавил собеседник ТАСС.

После двух этапов ралли «Дакар» 2017 года экипажи «КамАЗ-мастер» занимают второе, девятое, 15-е и 18-е места.
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