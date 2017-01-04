Белорусский гонщик Сергей Вязович занял четвертое место на втором этапе ралли-рейда «Дакар-2017»
4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский гонщик Сергей Вязович занял четвертое место на втором этапе
ралли-рейда «Дакар-2017», сообщили БЕЛТА в компании velcom, выступившей техническим партнером команды «МАЗ-СПОРТавто».
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Сергею Вязовичу удалось опередить победителя прошлогоднего «Дакара» голландца Жерара де Роя, который пришел к финишу пятым. Белорусский экипаж показал время 2 часа 40 мин. Победителем заезда и заодно лидером гонки стал голландец Мартин Ван ден Бринк на «Рено», которому Сергей Вязович проиграл около трех минут, белорус после двух этапов занимает в общем зачете грузовиков шестое место.
МАЗ еще одного белоруса Алексея Вишневского закончил второй этап на 18-м месте, потратив на прохождение спецучастка около 2 часов 52 мин. В генеральной классификации белорусский экипаж разместился на 21-й позиции, отставая от лидера гонки примерно на 20 минут.
Автомобиль Александра Василевского закончил гонку на 23-й позиции. Его результат — 2 часа 55 мин., а отставание от победителя этапа — около 18 минут. По сумме этапов мазовский экипаж занимает 22-е место, от первого места его отделяет около 22 минут.
Третий этап
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