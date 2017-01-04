Шубин: У нас сломалось всё, что могло и не могло

«Мы сегодня сломали всё, что могло сломаться, и всё, что не могло сломаться. Всё началось с того, что сломалась коробка передач, что нас обездвижило. Потом, пока нас тащили, у нас передний редуктор сломался. Потом мы врезались в того, кто нас тащил. Потом сломался интерком, перестали застёгиваться ремни… В общем, всё как всегда, «Дакар» есть «Дакар», — передаёт слова Шубина корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.