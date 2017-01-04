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https://sport.mail.ru/news/autosport/28332664/
4 января 2017, 11:40 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Шубин: У нас сломалось всё, что могло и не могло

Кирилл Шубин, штурман Равиля Маганова, рассказал о проблемах, с которыми их экипаж столкнулся на втором этапе «Дакара».

«Мы сегодня сломали всё, что могло сломаться, и всё, что не могло сломаться. Всё началось с того, что сломалась коробка передач, что нас обездвижило. Потом, пока нас тащили, у нас передний редуктор сломался. Потом мы врезались в того, кто нас тащил. Потом сломался интерком, перестали застёгиваться ремни… В общем, всё как всегда, «Дакар» есть «Дакар», — передаёт слова Шубина корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.
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