Экипаж Astana Motorsports обошел сразу 20 соперников на втором этапе «Дакара»

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Оба экипажа команды успешно финишировали на втором этапе ралли-марафона «Дакар». Грузовик MAN Артура Ардавичуса, по-прежнему, входит в десятку лидеров гонки, а легковая Toyota Дениса Березовского на этапе опередила своих соперников сразу на двадцать строчек и в общем зачете занимает четвертое место..

Второй этап «Дакара» общей протяженностью более 800 км, частично развел грузовики и автомобили по разным дорогам. Казахстанским экипажам стоило немалых усилий достойно финишировать, ведь описание организаторами маршрута второго дня полностью соответствовало действительности — невероятная пыль, переходящая в конце трека в настоящие «грязевые ванны».

«Мы стартовали вместе с грузовиками, но позже навигационные дорожки нас развели. И автомобили отправили в такую грязь, что можно было нырнуть и не вынырнуть. В таких условиях у нас довольно быстро кончилась вода в омывающем бачке. Окна моментально темнели от грязи. Пришлось остановиться на пару минут и залить воды», — комментирует штурман легкового экипажа Алексей Никижев.

В подобных условиях радиатор довольно быстро забивается грязью, и как следствие, поднимается температура двигателя, вызванная недостаточным охлаждением. Повезло первому эшелону, который успел проскочить. А далее каждая машина ныряет в яму, и последняя с каждым разом становится все глубже и глубже.

«Большинство автомобилей останавливалось, чтобы остыть. И мы остужали мотор. Наверное, нам повезло. Когда мотор начал греться, мы увидели рядом хижину и решили остановиться именно там. Взяли у местных пару ведер и хорошенько ополоснули радиатор водой. В итоге, мы ничего не потеряли. Стартовали 60-ми, финишировали 41-ми в общем зачете. В классе занимаем неизменное четвертое место», — говорит представитель Президентского клуба «Астана» Денис Березовский.

Позже автомобильный зачет встретился с грузовым, но первому досталось на этапе сильнее. Грузовики промчали довольно быстрый раллийный спецучасток. Тут важны были правильные настройки подвески.

Лидер команды Astana Motorsports Артур Ардавичус зафиксировал некоторые технические вопросы к грузовику, которые механики сегодня должны решить.

«Система антиопрокидывания некорректно работала в поворотах. Пару раз на два колеса в повороте встал и понял, что anti-roll не работает. Механики уже решают. В целом, первый аргентинский этап, и я скажу, что такой жары давно не было. Духота, +45−50 градусов по Цельсию. Народ кипит, машины кипят. Спецучасток — чуть менее 300 км, но такой скоростной, что не успеваешь в боковое окно глянуть. Со старта мы как нажали на педаль, я, наверное, только после второго контрольного пункта отпустил правую ногу чуть-чуть. Такой ходовой этап. Ямы просто пролетаешь. На первой контрольной точке мы были вторыми. После было много ограничений скорости, и я решил не попадать в зону пенализации — сбавил. Таких зон ограничений мы насчитали целых 24. Попавшись на одной, можно было получить минут 20 штрафа. Не хотелось терять драгоценное время», — рассказывает пилот Артур Ардавичус.

Очевидно, что капитан «Астаны» придерживается правильной тактики: десятое место в общем турнирном зачете и девятое на этапе. Если посмотреть на статистику этапа, то первые десять грузовиков финишировали с разницей в три минуты друг от друга.

Сегодня, 4 января, участники пройдут третий этап гонки, который подымет гоночный караван на высоту более четырех тысяч метров. Здесь крайне важна устойчивость к горной болезни, которую вырабатывала команда Astana Motorsports в Алматинской области перед отправкой на «Дакар».

Третий этап проходит по территории Аргентины по маршруту Сан-Мигель-де-Тукуман — Сан-Сальвадор-де-Жужуй. Зачет автомобилей ждет дистанция в 780 км, из которых 364 км придется на спецучасток. А грузовики проедут 757 км, включая 199 км скоростного спецучастка.