Экипаж Astana Motorsports обошел сразу 20 соперников на втором этапе «Дакара»
Экипаж Astana Motorsports на втором этапе «Дакара» обошел сразу 20 соперников, сообщает
пресс-служба Президентского клуба «Астана».
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Оба экипажа команды успешно финишировали на втором этапе
Второй этап «Дакара» общей протяженностью более 800 км, частично развел грузовики и автомобили по разным дорогам. Казахстанским экипажам стоило немалых усилий достойно финишировать, ведь описание организаторами маршрута второго дня полностью соответствовало действительности — невероятная пыль, переходящая в конце трека в настоящие «грязевые ванны».
«Мы стартовали вместе с грузовиками, но позже навигационные дорожки нас развели. И автомобили отправили в такую грязь, что можно было нырнуть и не вынырнуть. В таких условиях у нас довольно быстро кончилась вода в омывающем бачке. Окна моментально темнели от грязи. Пришлось остановиться на пару минут и залить воды», — комментирует штурман легкового экипажа Алексей Никижев.
В подобных условиях радиатор довольно быстро забивается грязью, и как следствие, поднимается температура двигателя, вызванная недостаточным охлаждением. Повезло первому эшелону, который успел проскочить. А далее каждая машина ныряет в яму, и последняя с каждым разом становится все глубже и глубже.
«Большинство автомобилей останавливалось, чтобы остыть. И мы остужали мотор. Наверное, нам повезло. Когда мотор начал греться, мы увидели рядом хижину и решили остановиться именно там. Взяли у местных пару ведер и хорошенько ополоснули радиатор водой. В итоге, мы ничего не потеряли. Стартовали 60-ми, финишировали 41-ми в общем зачете. В классе занимаем неизменное четвертое место», — говорит представитель Президентского клуба «Астана» Денис Березовский.
Позже автомобильный зачет встретился с грузовым, но первому досталось на этапе сильнее. Грузовики промчали довольно быстрый раллийный спецучасток. Тут важны были правильные настройки подвески.
Лидер команды Astana Motorsports Артур Ардавичус зафиксировал некоторые технические вопросы к грузовику, которые механики сегодня должны решить.
«Система антиопрокидывания некорректно работала в поворотах. Пару раз на два колеса в повороте встал и понял, что
Очевидно, что капитан «Астаны» придерживается правильной тактики: десятое место в общем турнирном зачете и девятое на этапе. Если посмотреть на статистику этапа, то первые десять грузовиков финишировали с разницей в три минуты друг от друга.
Сегодня, 4 января, участники пройдут третий этап гонки, который подымет гоночный караван на высоту более четырех тысяч метров. Здесь крайне важна устойчивость к горной болезни, которую вырабатывала команда Astana Motorsports в Алматинской области перед отправкой на «Дакар».
Третий этап проходит по территории Аргентины по маршруту Сан-Мигель-де-Тукуман — Сан-Сальвадор-де-Жужуй. Зачет автомобилей ждет дистанция в 780 км, из которых 364 км придется на спецучасток. А грузовики проедут 757 км, включая 199 км скоростного спецучастка.
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