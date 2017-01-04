Экипаж Сотникова стал вторым в классе грузовиков после 2-го этапа ралли-рейда «Дакар»

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Победу на спецучастке длиной 284 километра одержал лидер общего зачета голландец Мартин ван ден Бринк на «Рено», показавший время 2 часа 37 минут и 8 секунд. Сотников, после первого этапа занимавший в общем зачете 10-е место, проиграл ван ден Бринку на этапе 2 минуты и 3 секунды. Замкнул первую тройку еще один голландец Питер Верслюйс на MAN (+ 2 минуты 52 секунды).

Экипаж россиянина Эдуарда Николаева («КАМАЗ-мастер») показал 10-й результат (+4 минуты 7 секунд), Антона Шибалова — 15-й (+7 минут 17 секунд), Айрата Мардеева — 21-й (+16 минут 23 секунды).

В зачете мотоциклов победу с результатом 2 часа 37 минут 32 секунды одержал австралиец Тоби Прайс (KTM). Россиянин Александр Иванютин на Husqvarna стал 60-м (+41 минута 41 секунда). В зачете автомобилей победу праздновал Себастьян Леб на «Пежо», который финишировал первым со временем 2 часа 6 минут 55 секунд. В классе квадроциклов россиянин Сергей Карякин на «Ямахе» показал 15-е время, уступив 19 минут 42 секунды победителю этапа аргентинцу Пабло Капетти (3 часа 14 минут 29 секунд, «Ямаха»).