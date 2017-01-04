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4 января 2017, 13:01 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Экипаж Сотникова стал вторым в классе грузовиков после 2-го этапа ралли-рейда «Дакар»

МОСКВА, 4 янв — Р-Спорт. Экипаж Дмитрия Сотникова из команды «КАМАЗ-Мастер» вышел на второе место в общем зачете в классе грузовиков после 2-го этапа ралли-рейда «Дакар», который проходит в Южной Америке.

МОСКВА 4 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Экипаж Дмитрия <span class=error>Сотникова</span> из команды <span class=error>КАМАЗ</span>-Мастер вышел на второе место в общем зачете в классе грузовиков после 2-го этапа <nobr>ралли-рейда</nobr> Дакар который проходит в Южной Америке. Увеличить
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Победу на спецучастке длиной 284 километра одержал лидер общего зачета голландец Мартин ван ден Бринк на «Рено», показавший время 2 часа 37 минут и 8 секунд. Сотников, после первого этапа занимавший в общем зачете 10-е место, проиграл ван ден Бринку на этапе 2 минуты и 3 секунды. Замкнул первую тройку еще один голландец Питер Верслюйс на MAN (+ 2 минуты 52 секунды).

Экипаж россиянина Эдуарда Николаева («КАМАЗ-мастер») показал 10-й результат (+4 минуты 7 секунд), Антона Шибалова — 15-й (+7 минут 17 секунд), Айрата Мардеева — 21-й (+16 минут 23 секунды).

В зачете мотоциклов победу с результатом 2 часа 37 минут 32 секунды одержал австралиец Тоби Прайс (KTM). Россиянин Александр Иванютин на Husqvarna стал 60-м (+41 минута 41 секунда). В зачете автомобилей победу праздновал Себастьян Леб на «Пежо», который финишировал первым со временем 2 часа 6 минут 55 секунд. В классе квадроциклов россиянин Сергей Карякин на «Ямахе» показал 15-е время, уступив 19 минут 42 секунды победителю этапа аргентинцу Пабло Капетти (3 часа 14 минут 29 секунд, «Ямаха»).

Гонка завершится 14 января в Буэнос-Айресе.
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