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https://sport.mail.ru/news/autosport/28330679/
3 января 2017, 22:23 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Лёб выиграл второй этап «Дакара» среди внедорожников и вышел в лидеры зачёта

Себастьен Лёб на «Пежо» выиграл второй жэтап ралли-рейда «Дакар-2017» в зачёте внедорожников.

Вторым приехал Нассер Аль-Аттия на «Тойоте», а третьим — Карлос Сайнс.

«Дакар». Внедорожники. Второй этап

1. Себастьен Лёб («Пежо») 2:06:55
2. Нассер Аль-Аттия («Тойота») +1:23
3. Карлос Сайнс («Пежо») +2:18
4. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +2:19
5. Нани Рома («Тойота») +3:22
6. Язиид Аль Раджи («Мини») +5:01
7. Стефан Петерансель («Пежо») +6:47
8. Микко Хирвонен («Мини») +8:24
9. Эрик ван Лон («Тойота») +9:09
10. Ромен Дюма («Пежо») +9:09

Общий зачёт

1. Себастьен Лёб («Пежо») 2:33:31
2. Нассер Аль-Аттия («Тойота») +0:28
3. Карлос Сайнс («Пежо») +1:56
4. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +2:05
5. Нани Рома («Тойота») +2:56
6. Язиид Аль Раджи («Мини») +5:12
7. Стефан Петерансель («Пежо») +7:26
8. Микко Хирвонен («Мини») +8:49
9. Эрик ван Лон («Тойота») +9:36
10. Ромен Дюма («Пежо») +9:58.
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