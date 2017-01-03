Лёб выиграл второй этап «Дакара» среди внедорожников и вышел в лидеры зачёта
Себастьен Лёб на «Пежо» выиграл второй жэтап
ралли-рейда «Дакар-2017» в зачёте внедорожников.
Вторым приехал Нассер
«Дакар». Внедорожники. Второй этап
1. Себастьен Лёб («Пежо») 2:06:55
2. Нассер
3. Карлос Сайнс («Пежо») +2:18
4. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +2:19
5. Нани Рома («Тойота») +3:22
6. Язиид Аль Раджи («Мини») +5:01
7. Стефан Петерансель («Пежо») +6:47
8. Микко Хирвонен («Мини») +8:24
9. Эрик ван Лон («Тойота») +9:09
10. Ромен Дюма («Пежо») +9:09
Общий зачёт
1. Себастьен Лёб («Пежо») 2:33:31
2. Нассер
3. Карлос Сайнс («Пежо») +1:56
4. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +2:05
5. Нани Рома («Тойота») +2:56
6. Язиид Аль Раджи («Мини») +5:12
7. Стефан Петерансель («Пежо») +7:26
8. Микко Хирвонен («Мини») +8:49
9. Эрик ван Лон («Тойота») +9:36
10. Ромен Дюма («Пежо») +9:58.
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