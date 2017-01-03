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3 января 2017, 22:14 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Экипаж Васильева победил на втором этапе Africa Eco Race-2017 в зачете внедорожников

МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт. Экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова одержал победу на втором этапе ралли-марафона Africa Eco Race, россияне лидируют в общем зачете в классе внедорожников.

<em>МОСКВА 3 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Экипаж Владимира <span class=error>Васильева</span> и Константина <span class=error>Жильцова</span> одержал победу на втором этапе <nobr>ралли-марафона</nobr> Africa Eco <span class=error>Race</span> россияне лидируют в общем зачете в классе <span class=error>внедорожников</span>. Увеличить
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Во вторник Васильев и Жильцов на «Мини» преодолели этап за 3 часа 48 минут 25 секунд. Второй результат у еще одного российского экипажа грузовиков, Андрея Каргинова на КАМАЗе, который финишировал с отставанием в 20 минут и 5 секунд. Замкнул тройку лидеров француз Томас Паскаль на Optimus MD (+20 минут и 49 секунд).

В общем зачете экипаж Васильева лидирует с промежуточным временем 4 часа 48 минут 34 секунды. Вторым идет экипаж француза Тьерри Маньялди (отставание 25 минут 25 секунд). Каргинов поднялся на третью строчку (+26 минут 13 секунд).

В зачете мотоциклов россиянин Дмитрий Агошков (КТМ) на этапе стал шестым со временем 5 часов 31 минута 14 секунд, отстав от занявшего первое место итальянца Паоло Чечи («Хонда») на 48 минут и 18 секунд. Александр Максимов («Ямаха») показал 12-й результат (+1 час 39 минут 46 секунд).

Ралли-марафон завершится 14 января в Дакаре.
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