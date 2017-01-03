Де Рой: Ветки попали в тормоза и загорелись, ничего страшного

«Если вы застрянете, то потеряете много времени, некоторые наши соперники застряли и потеряли около 20 минут. Мы не хотели рисковать. Финиш на пятом месте — отличный результат. У нас ничего не сломалось, всё нормально. Просто ветки попали в тормоза и загорелись, ничего страшного. Мы немного застряли позади машины, поэтому потеряли немного времени. Думаю, на следующих этапах мы выступим сильнее», — рассказал де Рой в интервью журналисту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.