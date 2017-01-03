Де Рой: Ветки попали в тормоза и загорелись, ничего страшного
Пилот «Ивеко» Жерар де Рой поделился впечатлениями после стартового этапа «Дакара», во время которого он показал пятый результат.
«Если вы застрянете, то потеряете много времени, некоторые наши соперники застряли и потеряли около 20 минут. Мы не хотели рисковать. Финиш на пятом месте — отличный результат. У нас ничего не сломалось, всё нормально. Просто ветки попали в тормоза и загорелись, ничего страшного. Мы немного застряли позади машины, поэтому потеряли немного времени. Думаю, на следующих этапах мы выступим сильнее», — рассказал де Рой в интервью журналисту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.
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