Маганов и Шубин признаны победителями 1-го этапа ралли «Дакар» в классе багги

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Ранее победителем этапа, который стартовал в столице Парагвая Асунсьоне, был признан голландец Тим Коронел на Suzuki, а второе место занял его брат Том Коронел. Маганов и Шубин значились третьими. Однако оргкомитет «Дакара» пересмотрел результаты гонки и перевел братьев в класс легковых автомобилей.

Таким образом, экипаж Маганова стал победителем этапа и возглавил общий зачет гонки со временем 34 минуты 32 секунды. Сам же класс багги на «Дакаре"-2017 сократился до восьми экипажей.