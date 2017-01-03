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3 января 2017, 15:31 | Авто/мото: Автоспорт | Р-Спорт

Маганов и Шубин признаны победителями 1-го этапа ралли «Дакар» в классе багги

МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт. Российские гонщики Равиль Маганов и Кирилл Шубин, выступающие на автомобиле Polaris, признаны победителями первого этапа ралли-рейда «Дакар» в классе багги, также они возглавили общий зачет ралли в данной категории, сообщается в пресс-релизе компании ASO, организатора соревнований.

<em>МОСКВА 3 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Российские гонщики <span class=error>Равиль</span> <span class=error>Маганов</span> и Кирилл <span class=error>Шубин</span> выступающие на автомобиле Polaris признаны победителями первого этапа <nobr>ралли-рейда</nobr> Дакар в классе <span class=error>багги</span> также они возглавили общий зачет ралли в данной категории сообщается в <nobr>пресс-релизе</nobr> компании ASO организатора соревнований. Увеличить
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Ранее победителем этапа, который стартовал в столице Парагвая Асунсьоне, был признан голландец Тим Коронел на Suzuki, а второе место занял его брат Том Коронел. Маганов и Шубин значились третьими. Однако оргкомитет «Дакара» пересмотрел результаты гонки и перевел братьев в класс легковых автомобилей.

Таким образом, экипаж Маганова стал победителем этапа и возглавил общий зачет гонки со временем 34 минуты 32 секунды. Сам же класс багги на «Дакаре"-2017 сократился до восьми экипажей.
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