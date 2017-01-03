Белорусский экипаж занял 12-е место на аномально жарком этапе ралли-рейда «Дакар»

Как сообщили в компании velcom, выступившей техническим партнером команды, в первый день гонки экипажи преодолели около 500 км между парагвайской столицей и небольшим аргентинским городом Ресистенсия. Небольшой и относительно простой спецучасток длиной 39 км гонщики проехали без каких-либо трудностей. Первый ралли-заезд оказался скорее разминкой, чем полноценным этапом.



Лучшее время среди белорусов показал Сергей Вязович, проехав спецучасток примерно за 31 с половиной минуты. Такое же время показали еще два гонщика — голландцы Ханс Стейси и Герт Хузинк. Лидером заезда оказался чех Мартин Коломы на Tatra, который опередил мазовский экипаж на 1 минуту 33 секунды.



МАЗ Александра Василевского финишировал 21-м, потратив на контрольной дистанции около 34 минут. От чешского гонщика наш экипаж отстал более чем на 4 минуты. Двумя строчками ниже расположился Алексей Вишневский, который преодолел спецучасток за 35 с лишним минут и проиграл лидеру заезда свыше 5 минут.



Второй этап приведет экипажи в популярный среди туристов город Сан-Мигель-де-Тукуман. Протяженность этапа превысит 800 км, из которых 284 км придется на спецучасток. Трасса в основном пройдет вдоль грунтовых и песчаных дорог. Маршрут обещает скоростные участки, которые традиционно предпочитает лидер мазовской команды Сергей Вязович.



На «Дакар» белорусы привезли два обновленных спорткара МАЗ. Гоночные автомобили оснащены 12,5-литровыми моторами мощностью 930 л.с., которые созданы чешской командой Buggyra. Конструкция грузовика стала надежнее, а в салоне появился кондиционер. В автомобили также встроена система круиз-контроля. Экипаж Александра Василевского ведет грузовик предыдущего поколения с агрегатом Тутаевского моторного завода.



Минский автозавод участвует в марафоне «Дакар» уже в шестой раз. Финансовым партнером заводской команды МАЗ выступает Альфа-Банк, техническим — velcom, который обеспечивает гонщикам бесплатный роуминг во время ралли.



Ралли-рейд проходит с 2 по 14 января по территориям сразу трех стран — Аргентины, Боливии и Парагвая. Протяженность маршрута составляет порядка 9 тыс. км, среди испытаний — изматывающие горные перевалы, опасные извилистые дороги, коварные пески и дюны. В классе грузовиков в ралли принимают участие 50 экипажей. Основными конкурентами белорусских «зубров» выступают КамАЗ, Iveco, MAN, Renault и Tatra.