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3 января 2017, 13:58 | Авто/мото: Автоспорт | «Прессбол»

Белорусский экипаж занял 12-е место на аномально жарком этапе ралли-рейда «Дакар»

Белорусский экипаж под управлением Сергея Вязовича завершил первый спецучасток стартовавшего в Южной Америке ралли-рейда «Дакар-2017» на 12-м месте.

Как сообщили в компании velcom, выступившей техническим партнером команды, в первый день гонки экипажи преодолели около 500 км между парагвайской столицей и небольшим аргентинским городом Ресистенсия. Небольшой и относительно простой спецучасток длиной 39 км гонщики проехали без каких-либо трудностей. Первый ралли-заезд оказался скорее разминкой, чем полноценным этапом.

Лучшее время среди белорусов показал Сергей Вязович, проехав спецучасток примерно за 31 с половиной минуты. Такое же время показали еще два гонщика — голландцы Ханс Стейси и Герт Хузинк. Лидером заезда оказался чех Мартин Коломы на Tatra, который опередил мазовский экипаж на 1 минуту 33 секунды.

МАЗ Александра Василевского финишировал 21-м, потратив на контрольной дистанции около 34 минут. От чешского гонщика наш экипаж отстал более чем на 4 минуты. Двумя строчками ниже расположился Алексей Вишневский, который преодолел спецучасток за 35 с лишним минут и проиграл лидеру заезда свыше 5 минут.

Второй этап приведет экипажи в популярный среди туристов город Сан-Мигель-де-Тукуман. Протяженность этапа превысит 800 км, из которых 284 км придется на спецучасток. Трасса в основном пройдет вдоль грунтовых и песчаных дорог. Маршрут обещает скоростные участки, которые традиционно предпочитает лидер мазовской команды Сергей Вязович.

На «Дакар» белорусы привезли два обновленных спорткара МАЗ. Гоночные автомобили оснащены 12,5-литровыми моторами мощностью 930 л.с., которые созданы чешской командой Buggyra. Конструкция грузовика стала надежнее, а в салоне появился кондиционер. В автомобили также встроена система круиз-контроля. Экипаж Александра Василевского ведет грузовик предыдущего поколения с агрегатом Тутаевского моторного завода.

Минский автозавод участвует в марафоне «Дакар» уже в шестой раз. Финансовым партнером заводской команды МАЗ выступает Альфа-Банк, техническим — velcom, который обеспечивает гонщикам бесплатный роуминг во время ралли.

Ралли-рейд проходит с 2 по 14 января по территориям сразу трех стран — Аргентины, Боливии и Парагвая. Протяженность маршрута составляет порядка 9 тыс. км, среди испытаний — изматывающие горные перевалы, опасные извилистые дороги, коварные пески и дюны. В классе грузовиков в ралли принимают участие 50 экипажей. Основными конкурентами белорусских «зубров» выступают КамАЗ, Iveco, MAN, Renault и Tatra.

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Новости Автоспорта

Белорусские гонщики команды «МАЗ-СПОРТавто» заняли 12-е место на первом этапе «Дакара-2017»

Белорусские гонщики команды «МАЗ-СПОРТавто» заняли 12-е место на первом этапе «Дакара-2017»

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль под управлением белоруса Сергея Вязовича занял 12-е место на первом этапе «Дакара-2017», сообщили БЕЛТА в компании velcom, выступившей техническим партнером команды «МАЗ-СПОРТавто».
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