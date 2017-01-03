Белорусские гонщики команды «МАЗ-СПОРТавто» заняли 12-е место на первом этапе «Дакара-2017»

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В первый день гонки экипажи преодолели около 500 км между парагвайской столицей Асунсьоном и аргентинским городом Ресистенсия. Короткий и относительно простой спецучасток длиной 39 км гонщики проехали без каких-либо трудностей. Первый старт для участников оказался скорее разминкой, чем полноценным этапом.

Экипажи команды «МАЗ-СПОРТавто» прошли тестовые проверки на «Дакаре-2017» и готовы к стартуТестовые проверки для белорусских гонщиков прошли 31 декабря. Новый год мазовская команда встретила на автостоянке, организованной на территории военной базы.

Лучшее время среди белорусов показал Сергей Вязович, проехав спецучасток за 31,5 мин. Такое же время показали еще два гонщика — голландцы Ханс Стейси и Герт Хузинк. Лидером заезда оказался чех Мартин Коломы на Tatra, который опередил мазовский экипаж на 1 мин. 33 сек.

Грузовой автомобиль МАЗ Александра Василевского финишировал 21-м, потратив на контрольной дистанции около 34 минут. От чешского гонщика наш экипаж отстал более чем на 4 минуты. Двумя строчками ниже в итоговом протоколе (23-е место) расположился третий белорусский экипаж белоруса Алексея Вишневского, который преодолел спецучасток за 35 минут и проиграл лидеру заезда свыше 5 минут.

«Первый этап проехали неплохо, даже обогнали 4 грузовика. Впереди идущие автомобили поднимали много пыли перед нами, поэтому приходилось сбрасывать скорость. С другой стороны, с первого дня незачем рисковать на таком коротком спецучастке. Морально и физически готов к более серьезному второму этапу. Трасса, конечно, отличается от того, с чем приходилось иметь дело на “Шелковом пути”, но тем и интереснее борьба», — признался пилот Алексей Вишневский.

Второй этап приведет экипажи в популярный среди туристов город Сан-Мигель-де-Тукуман. Протяженность этапа превысит 800 км, из которых 284 км придутся на спецучасток. Трасса в основном пройдет по грунтовым и песчаным дорогам. Маршрут обещает скоростные участки, которые традиционно предпочитает лидер мазовской команды Сергей Вязович.