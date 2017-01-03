Экипаж Off Road Kazakhstan вышел в лидеры Africa Eco Race-2017 после первого этапа

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Абыкаев и Чипенко, выступающие на Toyota Land Cruiser, преодолели этап со спецучастком протяженностью 85,89 километров за 1 час 17 минут 28 секунд, опередив ближайшего преследователя в Т2 на почти 11 минут. В зачете внедорожников и грузовиков (абсолют) казахстанский экипаж располагается на 27-м месте.

Еще один экипаж Off Road Kazakhstan в составе Андрея Чередникова и Дмитрия Цыро, выступающие на автомобиле Ford 150, в зачете T1 показали 11-е время, а в абсолюте пропустили вперед всего один грузовик. Они проигрывают победителям первого этапа российскому экипажу Владимира Васильева и Константина Жильцова на «Мини» почти 10 минут.

Сегодня, 3 января, гонщикам предстоит проехать второй этап по Марокко, протяженностью 390 километров, 370 из которых придутся на спецучасток.

Фото с сайта Africa Eco Race-2017.