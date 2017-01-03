Экипажи Astana Motorsports успешно завершили первый этап «Дакара»
Команда Astana Motorsports, входящая в состав Президентского клуба «Астана», завершила первый этап «Дакара», сообщает
пресс-служба Astana Motorsports.
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Общая дистанция этапа из Парагвая в Аргентину составила 454 километров, 39 из которых пришлись на спецучасток. Грузовик MAN TGS Артура Ардавичуса занял восьмую строчку в общей классификации, а легковой автомобиль Дениса Березовского Toyota Land Cruiser 200 — 61-ю, финишировав четвертым в своем классе.
Первый этап
«Все смеялись, что 39 километров спецучастка, но это такие убойные километры, что запомнятся на всю жизнь. Ощущение, как будто отмотали километров триста. Очень скоростные и одновременно узкие пролеты, коридоры. Подлетаешь к мостику, а там бетонные бортики — грузовик впритирку влезает. Справа и слева — сантиметры от бетона. В такие моменты можно легко разложить технику. Обгонов практически не было, потому что шли коридором», — рассказывает бронзовый призер «Дакара-2012» Артур Ардавичус.
Впрочем, экипаж в составе пилота Артура Ардавичуса, штурмана Сержа Бринкенса и механика Майкла Хьюсмана блестяще выполнил свою задачу, стартовав 12-м, а финишировав в первой десятке лидеров. Осталось доработать незначительные настройки грузовика, и команда готова к сложным и продолжительным этапам. Теперь важно удержатся в ТОП-10 и продвигаться вперед.
Легковой экипаж в составе пилота Дениса Березовского и штурмана Алексея Никижева также финишировал без отставаний.
«Скользкий, местами каменистый, закрученный этап с частоколом ям. Поэтому мы решили не искрить. Я понимал, что отстаю, но все равно мы поехали в режиме теста. Стартовали на отличной позиции для своего класса. Символично — 33-ми, с учетом номера нашего экипажа (прим. № 333). Но за нами шло много автомобилей T1 (прим. серьезно улучшенные серийные автомобили), и нас вполне ожидаемо обогнали более десяти раз. Но ничего страшного, может, немного отдали, но и получили немало. Прислушались к автомобилю, к подвеске. Конечно, мы прошли перед марафоном тесты в Испании, но в режиме гонки только сейчас едем. “Дакар” начнется завтра», — подытоживает пилот Astana Motorsports Денис Березовский.
Отдельно участниками была отмечена профессиональная подготовка организаторов. Экипажи не задерживались на границе
Сегодня, 3 января, экипажи в категориях «автомобили» и «грузовики» пройдут частично разными дорогами. Первые проедут 803 километра общей дистанции, из которых 275 придется на спецучасток. Грузовую технику ждут 812 километров и 284 километра СУ. Второй этап «Дакара» проходит по территории Аргентины по маршруту Резистенция-Сан-Мигель-де-Тукуман. И как отмечено на официальном сайте гонки, сегодня от участников потребуются терпение и холодная голова, особенно при прохождении пыльных участков.
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