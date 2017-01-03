Экипаж Николаева идет 6-м в классе грузовиков после первого этапа ралли-рейда «Дакар»

Старт «Дакара» состоялся в понедельник в столице Парагвая Асунсьоне. Российский экипаж преодолел спецучасток протяженностью 39 км за 30 минут 50 секунд. Победителем этапа стал экипаж чеха Мартина Коломы на «Татре», преодолевший спецучасток за 30 минут ровно. Вторым стал представитель Нидерландов Тон ван Генугтен на Iveco (+13 секунд). Замкнул тройку еще один голландец Мартин ван ден Бринк на «Рено» (+25 секунд).

Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова («КАМАЗ-мастер») показал 10-й результат (+1 минута 31 секунда), Айрата Мардеева — 14-й (+1 минута 41 секунда), Антона Шибалова — 15-й (+1 минута 45 секунд).

В классе внедорожников россиянин Равиль Маганов на Polaris после стартового этапа занимает третье место с результатом 34 минуты 32 секунды, отставая от лидеров братьев Тима и Тома Коронелов на Suzuki. Тим Коронел стал первым (33 минуты 13 секунд), Том Коронел — вторым (+1 минута 5 секунд),

В зачете мотоциклов победу с результатом 28 минут 22 секунды одержал испанец Хуан Педреро Гарсия (Sherco TVS). Россиянин Александр Иванютин на Husqvarna стал 70-м (+6 минут 51 секунда). В зачете автомобилей Сергей Шихотаров («Тойота») показал 40-й результат, отстав на 7 минут 10 секунд от катарца Нассера Аль-Аттия на «Тойоте», который финишировал первым со временем 25 минут 41 секунды.