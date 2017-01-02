Экипаж Васильева выиграл первый этап ралли-рейда «Эко Рейс» в зачете внедорожников
МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Россияне Владимир Васильев и Константин Жильцов на «Мини» одержали победу на первом этапе
ралли-рейда «Африка Эко Рейс» в зачете внедорожников и грузовиков. Спецучасток длиной 85,89 км россияне преодолели за 1 час 9 секунд.
Второе место заняли французы Тьерри Магнальди и Франсуа Борсотто на «Форде» (отставание 1,12), третье — их соотечественники Матье Серрадори и Фабьен Ларкуин на LCR 30 (+5,35). Другой российский экипаж в составе Андрея Каргинова, Андрея Мокеева и Дмитрия Никитина на «КамАЗе» (+6,08) показал четвертый результат, россияне Виктор Хорошавцев и Антон Николаев на БМВ стали седьмыми (+7,19), Максим Кирпилев и Артем Шевелев на «Тойоте» — 26-ми (+16,40), Сергей и Александр Куприяновы и Анатолий Танин на «КамАЗе» — 33-ми (+21,58).
В зачете мотоциклов и квадроциклов первенствовал Гев Селла из ЮАР на KTM, преодолевший спецучасток аналогичной протяженности за 1 час 14 минут. Второе место занял итальянец Паоло Чечи на «Хонде» (+0,16), третье — норвежец Пал Андерс Уллевальсетер на КТМ (+2,15). Россиянин Дмитрий Агошков (КТМ) стал четвертым (+5,26), Александр Максимов («Ямаха») — шестым (+8,45).
«Эко Рейс» завершится 14 января в Дакаре.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter