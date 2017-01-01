«КАМАЗ-мастер» прошёл проверки на ралли-марафоне «Дакар-2017»
2 января в столице Парагвая Асунсьоне будет дан старт 39-го по счету
ралли-марафона «Дакар».
Маршрут «Дакара-2017» проложен по территории трёх стран — Парагвая, Боливии и Аргентины. К утру 29 декабря команда «КАМАЗ-мастер», летевшая на гонку двумя группами, благополучно собралась в парагвайской столице, сообщает
Первой половине команды пришлось вылететь в Южную Америку еще 25 декабря, с тем, чтобы после разгрузки организаторского парома в
Уже наутро 31 декабря спортсменов ожидали административные и технические проверки. Они обязательны перед гонкой, и представляют из себя целый ряд всевозможных контрольных и прочих процедур, начиная от фотографирования участников и монтажа навигационного оборудования и заканчивая проверкой соответствия гоночных автомобилей техническому регламенту гонки. Проверки были пройдены успешно.
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