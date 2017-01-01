Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/28317889/
1 января 2017, 12:02 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

«КАМАЗ-мастер» прошёл проверки на ралли-марафоне «Дакар-2017»

2 января в столице Парагвая Асунсьоне будет дан старт 39-го по счету ралли-марафона «Дакар».

Маршрут «Дакара-2017» проложен по территории трёх стран — Парагвая, Боливии и Аргентины. К утру 29 декабря команда «КАМАЗ-мастер», летевшая на гонку двумя группами, благополучно собралась в парагвайской столице, сообщает пресс-служба челнинцев.

Первой половине команды пришлось вылететь в Южную Америку еще 25 декабря, с тем, чтобы после разгрузки организаторского парома в Буэнос-Айресе преодолеть почти 1000-километровый перегон до Асунсьона. Два дня прошли в подготовительных технических и регламентных работах, состоялись встречи с многочисленными журналистами, партнёрами и поклонниками команды. На состоявшемся вечером 29 декабря приеме президента Парагвая руководитель «КАМАЗ-мастера» Владимир Чагин вручил Орасио Картесу модель спортивного «КАМАЗа».

 Уже наутро 31 декабря спортсменов ожидали административные и технические проверки. Они обязательны перед гонкой, и представляют из себя целый ряд всевозможных контрольных и прочих процедур, начиная от фотографирования участников и монтажа навигационного оборудования и заканчивая проверкой соответствия гоночных автомобилей техническому регламенту гонки. Проверки были пройдены успешно.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена