Схватка «Пежо», «МИНИ» и «Пежо» и ещё 6 главных интриг «Дакара»
«Дакар» традиционно знаменует старт нового гоночного сезона. Представляем семь причин следить в январе за главным
ралли-марафоном мира.
KTM vs. Yamaha vs. Honda vs. Husqvarna
Уход легендарных Сириля Депре и Марка Комы из числа участников «Дакара» в мотоциклетном зачёте открыл дорогу к желанной победе многочисленным представителям четырёх марок. В прошлом году сильнейшими стали два представителя KTM, а пилоты Husqvarna, Honda и Yamaha дополнили топ-5. При этом шла весьма плотная и интригующая борьба на протяжении всей дистанции.
В сезоне-2017 ситуация повторится вновь — нас ожидает противостояние четырёх марок. В составе KTM поедут прошлогодний триумфатор австралиец Тоби Прайс, словаки Стефан Свитко и Иван Джейкс, британец Сэм Сандерленд, испанцы Жерар Фаррес Гуэль и Арманд Монлеон и пилотесса Лайя Сайнс, а также австриец Маттиас Уолкнер. Yamaha представят португалец Элдер Родригеш, француз Адриен ван Биверен, итальянец Алессандро Боттури. Сильный состав у Honda — испанец Хоан Барреда Борт, американец Рики Брабек, француз Михаэль Метж, португалец Паулу Гонсалвеш. Очевидным лидером Husqvarna станет чилиец Пабло Кинтанилья, а в Sherco TVS ведущую роль предстоит играть испанцу Хуану Педреро Гарсии.
Соник или Касале?
Самый молодой зачёт «Дакара» в 2017 году особой интригой, пожалуй, похвастать не сможет — в зачёте ATV, если не случится ничего сверхъестественного, борьбу за победу поведут двое. ПолякРафал Соник и чилиец Игнасио Касале остались единственными участниками класса, уже имеющими за плечами первое место на финише сложнейшего
Защитит ли Peugeot титул?
К новому «Дакару» французский концерн подготовил новый прототип Peugeot 3008 DKR, созданный на основе победоносного Peugeot 2008 DKR. Устранив выявленные слабые места и добившись прибавки в остальных сферах, коллектив полон сил вновь оказаться на вершине. На марку играет неизменный состав — французы Стефан Петерансель, Сириль Депре и Себастьен Лёб, а также испанец Карлос Сайнс. Команда накатала внушительный километраж на тестах и готова принести новинке Peugeot 3008 DKR победу. При этом «списанные» Peugeot 2008 DKR достались французу Ромену Дюма и арабу Халиду
Сможет ли Toyota бороться за победу?
В Toyota ведут охоту на лидеров — оставив в строю пикапы Toyota HiLux, команда продолжает работу над багги собственной конструкции, а параллельно усиливает состав. Катарец Нассер
Вернётся ли MINI на вершину?
Упустив победу год назад, британская марка, представленная немецкой командой
Достанется ли победа «КАМАЗ»?
«КАМАЗ-Мастер» переживает не лучшие времена — кризисная ситуация привела к тому, что команде не хватает денег, и уже
За победу среди грузовиков кроме «КАМАЗа» будут сражаться голландцы Жерар де Рой и аргентинец Федерико Вильягра на Iveco, MAN станут пилотировать голландцы Ханс Стейси и Питер Верслёйс, а также казах Артур Ардавичус. На Tatra поедут чехи Алеш Лопрайс и Мартин Коломы, голландец Мартин ван ден Бринк подготовил к гонке Renault, а Сергей Вязович, Александр Василевский и Алексей Вишневский будут покорять Южную Америку на могучих грузовиках МАЗ.
Новый зачёт UTV
Организаторы «Дакара"-2017 приняли решение выделить в отдельный зачёт категорию UTV — Utility Task Vehicle, под которыми обычно понимают ATV с автомобильной посадкой, который рассчитан на двух человек, хотя существуют варианты на четверых и даже шестерых. В новом классе заявлено пока всего восемь экипажей, но приятно, что среди них и российский дуэт. Будет любопытно последить за расстановкой сил!
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter