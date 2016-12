Схватка «Пежо», «МИНИ» и «Пежо» и ещё 6 главных интриг «Дакара»

KTM vs. Yamaha vs. Honda vs. Husqvarna

Уход легендарных Сириля Депре и Марка Комы из числа участников «Дакара» в мотоциклетном зачёте открыл дорогу к желанной победе многочисленным представителям четырёх марок. В прошлом году сильнейшими стали два представителя KTM, а пилоты Husqvarna, Honda и Yamaha дополнили топ-5. При этом шла весьма плотная и интригующая борьба на протяжении всей дистанции.



В сезоне-2017 ситуация повторится вновь — нас ожидает противостояние четырёх марок. В составе KTM поедут прошлогодний триумфатор австралиец Тоби Прайс, словаки Стефан Свитко и Иван Джейкс, британец Сэм Сандерленд, испанцы Жерар Фаррес Гуэль и Арманд Монлеон и пилотесса Лайя Сайнс, а также австриец Маттиас Уолкнер. Yamaha представят португалец Элдер Родригеш, француз Адриен ван Биверен, итальянец Алессандро Боттури. Сильный состав у Honda — испанец Хоан Барреда Борт, американец Рики Брабек, француз Михаэль Метж, португалец Паулу Гонсалвеш. Очевидным лидером Husqvarna станет чилиец Пабло Кинтанилья, а в Sherco TVS ведущую роль предстоит играть испанцу Хуану Педреро Гарсии.

Соник или Касале?

Самый молодой зачёт «Дакара» в 2017 году особой интригой, пожалуй, похвастать не сможет — в зачёте ATV, если не случится ничего сверхъестественного, борьбу за победу поведут двое. ПолякРафал Соник и чилиец Игнасио Касале остались единственными участниками класса, уже имеющими за плечами первое место на финише сложнейшего ралли-марафона планеты. Аргентинские братья Маркос и Алехандро Патронелли гонку пропускают. К счастью, едет в ней россиянин Сергей Карякин — он точно может претендовать минимум на место в топ-3.

Защитит ли Peugeot титул?

К новому «Дакару» французский концерн подготовил новый прототип Peugeot 3008 DKR, созданный на основе победоносного Peugeot 2008 DKR. Устранив выявленные слабые места и добившись прибавки в остальных сферах, коллектив полон сил вновь оказаться на вершине. На марку играет неизменный состав — французы Стефан Петерансель, Сириль Депре и Себастьен Лёб, а также испанец Карлос Сайнс. Команда накатала внушительный километраж на тестах и готова принести новинке Peugeot 3008 DKR победу. При этом «списанные» Peugeot 2008 DKR достались французу Ромену Дюма и арабу Халиду аль-Кассими — вряд ли им позволят опередить заводской коллектив, но остальным соперникам нервы они точно потреплют.

Сможет ли Toyota бороться за победу?

В Toyota ведут охоту на лидеров — оставив в строю пикапы Toyota HiLux, команда продолжает работу над багги собственной конструкции, а параллельно усиливает состав. Катарец Нассер аль-Аттия, испанец Нани Рома, южноафриканец Джиниэл де Вильерс, не считая голландца Эрика ван Луна, француза Ронана Шабо и немца Конрада Раутенбаха — опытные гонщики на надёжных и весьма быстрых автомобилях могут преподнести неприятный сюрприз соперникам. Вряд ли аль-Аттия и Рома пересели с MINI на Toyota, если бы не были уверены в успехе этой рокировки?

Вернётся ли MINI на вершину?

Упустив победу год назад, британская марка, представленная немецкой командой X-Raid, обновила свой прототип MINI John Cooper Works Rally в стилистике нового MINI Countryman. Но основная проблема коллектива в составе пилотов. Финн Микко Хирвонен, аргентинец Орландо Терранова, араб Язид аль-Раджи, чилиец Борис Гарафулич, американец Брайан Мензис, поляк Якуб Пшигонски, немец Стефан Шотт, катарец Мохаммед Абу-Исса — список выглядит внушительно, но выстрелить могут одна-две фамилии, не больше….

Достанется ли победа «КАМАЗ»?

«КАМАЗ-Мастер» переживает не лучшие времена — кризисная ситуация привела к тому, что команде не хватает денег, и уже топ-менеджемент не только коллектива, но и всей марки, открыто говорит о возможности пропуска одного, а то и двух «Дакаров». В этой ситуации победа нужна как никогда. Несмотря на решение не везти в Америку «капотник», шансы — весьма неплохие.

За победу среди грузовиков кроме «КАМАЗа» будут сражаться голландцы Жерар де Рой и аргентинец Федерико Вильягра на Iveco, MAN станут пилотировать голландцы Ханс Стейси и Питер Верслёйс, а также казах Артур Ардавичус. На Tatra поедут чехи Алеш Лопрайс и Мартин Коломы, голландец Мартин ван ден Бринк подготовил к гонке Renault, а Сергей Вязович, Александр Василевский и Алексей Вишневский будут покорять Южную Америку на могучих грузовиках МАЗ.

Новый зачёт UTV

Организаторы «Дакара"-2017 приняли решение выделить в отдельный зачёт категорию UTV — Utility Task Vehicle, под которыми обычно понимают ATV с автомобильной посадкой, который рассчитан на двух человек, хотя существуют варианты на четверых и даже шестерых. В новом классе заявлено пока всего восемь экипажей, но приятно, что среди них и российский дуэт. Будет любопытно последить за расстановкой сил!