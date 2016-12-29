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https://sport.mail.ru/news/autosport/28297877/
29 декабря 2016, 16:35 | Авто/мото: Автоспорт | Советский спорт

Сергей Карякин: Выиграть «Дакар» — моя цель

Российский гонщик в классе квадроциклов Сергей Карякин, который выступит на предстоящем «Дакаре"-2017 рассказал с какой целью отправляется на ралли-марафон.

«Я сильно верю в судьбу. Любой спортсмен, который ездит быстро, суеверен и верит в бога, но не того, которого нам предлагает церковь, а того, который внутри каждого из нас. Я верю, что если суждено, то суждено, и не важно, где ты в этот момент находишься и с какой скоростью передвигаешься. Знаете, можно умереть и на унитазе. Я не рискую там, где опасность выходит из-под контроля. Когда я сконцентрирован и нет усталости, я могу очень быстро ехать на машине или квадроцикле, но как только четкость сознания меняется — сбрасываю газ и еду медленно, пока не отдохну и не приду в себя.

И я всегда помню, что на любой гонке есть возможность нажать красную кнопку, и тогда за тобой сразу вылетит вертолет и заберет с участка. Жизнь не стоит гонки. Ошибка тех, кто погибает на «Дакар» — они думают, что сейчас немного отдохнут и поедут дальше, они не взвешивают объективно свои возможности, садятся и засыпают. Чувствовать свой организм — не так просто. В 25 намного проще, а в 35 — уже сложнее, в 40 — еще сложнее. Я помню себя 18-летним. Я мог сутками не спать и редко есть и никакой усталости не было, а сейчас — уже устаю быстрее, хотя вроде и молодой. Теперь уже я много и профессионально тренируюсь перед важными гонками.

В этом году я в четвертый раз поеду на «Дакар». Я настырный. Все-таки выиграть «Дакар» — моя цель, — написал Карякин в инстаграме.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» будет проходить со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк .
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