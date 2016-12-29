Робби Гордон объяснил, почему решил не выступать на «Дакаре-2017»

По словам американца, он сейчас сфокусирован на развитии своей собственной серии Stadium Super Trucks.



«Причина, по которой я не выступлю на “Дакаре”, проста — я слишком занят другими проектами. Серия Stadium Super Trucks продолжает расти, у нас есть календарь на 2017 год, который предусматривает гонки на трёх континентах, в том числе пять гонок в США с IndyCar и два наших собственных этапа Stadium Style. В Австралии мы сотрудничаем с чемпионатом Суперкаров, где у нас предусмотрены два события. И теперь мы собираемся в Китай со Stadium Super Trucks для проведения двух событий в 2017 году», — цитирует Гордона NBC Sporrts.