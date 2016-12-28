Россия в мировом автоспорте: очки, победы, но не титулы

FIA Formula 1 Championship: второй подиум Квята

До своего перевода из «Ред Булл» в «Торо Россо» Даниил успел завоевать ещё один подиум в Формуле-1, став самым успешным россиянином в чемпионате мира. Правда, почти тут же последовало «понижение в звании» и сложный период. И всё же Квят отметился первым для себя и для команды быстрым кругом в гонке. Как итог — 14-е место в личном зачёте с 25 очками.



FIA World Endurance Championship: с победами, но без титулов

В 2016 году россиянам в марафонских гонках не очень-то везло. G-Drive Racing хоть и выиграла три последних этапа, взяла два третьих места и одно второе в «24 часах Ле-Мана», но это, вкупе с техническими проблемами, не позволило Роману Русинову и коллективу подняться выше третьего места в личном зачёте. SMP Racing и вовсе завоевала только один подиум, правда, на кольце «Сартэ», так что команда заняла шестое и восьмое места в командном трофее, а Кирилл Ладыгин, Виталий Петров и Виктор Шайтар стали девятыми среди пилотов.

GP2 Series: русские побеждают!

Молодёжная моносерия GP2 Series в 2016 году порадовала российских фанатов. Да, к сожалению, Сергею Сироткину взять титул после невероятного дебюта год назад не удалось, но пилот ART Grand Prix выиграл две гонки и ещё шесть раз поднимался на подиум, попутно взяв несколько поул-позиций и показав быстрейшие круги. Артём Маркелов также был неплох, выиграв первую для себя гонку и сразу в Монако! Кроме того, на счету гонщика Russian Time ещё один финиш на подиуме.



Formula V8 3.5 Series: два россиянина — и оба побеждают

В старой серии под новым названием сезон-2016 провели два пилота. Егор Оруджев в составе Arden Motorsport проехал весь чемпионат, став с пятью победами и двумя подиумами третьим по итогам борьбы. Матевос Исаакян участвовал в нескольких гонках за SMP Racing и одержал одну победу и завоевал один призовой финиш.



В рамках этого материала охватить выступление всех россиян в зарубежных гонках мы не смогли, да и не ставили такой цели. Увы, в 2016 году присутствие наших пилотов в мировом автоспорте оказалось чуть скромнее, чем год назад. Причин тому много, но хочется надеяться, что в сезоне-2017 наш триколор будет более активно представлен на трассах, тем более на подиумах.



GP3 Series: двое в «очках»

В GP3 Series у наших соотечественников дела идут хуже, чем в старшей серии. За весь чемпионат Матевосу Исаакяну, стартовавшему за Koiranen GP, удалось пробиться в очковую зону всего четыре раза. Константин Терещенко (Campos Racing) размочил счёт только на финальном этапе, в обеих гонках набрав зачётные баллы. В этой серии не то что о победах, а пока даже о подиумах россиянам мечтать рано.



World Touring Car Championship: есть победы «Весты»!

Заводская команда Lada в сезоне-2016 завоевала шесть подиумов, и это не считая трёх побед, среди которых обе выигранные гонки на домашнем этапе на Moscow Raceway! Голландец Ники Катсбург в личном зачёте стал седьмым, итальянец Габриэле Тарквини — девятым, а француз Хьюго Валан завершил чемпионат на 12-й строчке протоколов. Казалось, в 2017-м с уходом непобедимого «Ситроена» можно будет замахнуться на титул, но в итоге российский автопроизводитель свернул свою программу в мировом туринге, что привело и к отмене российского уик-энда серии в Подмосковье.