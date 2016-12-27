Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/28274591/
27 декабря 2016, 17:16 | Авто/мото: Автоспорт | Советский спорт

Карлос Сайнс: «Дакар» интереснее «Формулы-1» и чемпионата мира по ралли

Двукратный чемпион мира по ралли, победитель «Дакара-2010» испанский гонщик Карлос Сайнс в интервью газете Marca заявил, что в современном ралли-марафоне «Дакар» больше борьбы за победу, чем в чемпионате мира по ралли (WRC) или в «Формуле-1».

«В последние годы в WRC доминировали Ожье и “Фольксваген”, они убивали интригу. Только теперь, после того как Ожье перешел в “Форд”, появились шансы увидеть настоящую борьбу. В “Формуле-1” с “Мерседесом” было то же самое. В “Дакаре” вариантов больше, он гораздо интереснее», — сказал Сайнс.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» будет проходить со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк .
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
21 декабря

Никто этого не ожидал! У Льва Яшина отобрали «Золотой мяч»?

Видео месяца: Расстроенный поражением боец отправил в нокаут девушку

Шпагат и драки в генах. Знакомимся с дочерью знаменитого Жан-Клода Ван Дамма (фото)