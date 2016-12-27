Карлос Сайнс: «Дакар» интереснее «Формулы-1» и чемпионата мира по ралли

«В последние годы в WRC доминировали Ожье и “Фольксваген”, они убивали интригу. Только теперь, после того как Ожье перешел в “Форд”, появились шансы увидеть настоящую борьбу. В “Формуле-1” с “Мерседесом” было то же самое. В “Дакаре” вариантов больше, он гораздо интереснее», — сказал Сайнс.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» будет проходить со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк .