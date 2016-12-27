Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/autosport/28273766/
27 декабря 2016, 15:53 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Маркелов: Скорее всего, сезон-2017 станет последним в GP2

Российский гонщик Артём Маркелов, выступающий в GP2 за команду Russian Time, рассказал о целях на 2017 год.

«Для меня сезон сложился продуктивно, я для себя выучил довольно много и готов показать сильный результат в 2017 году. В последней гонке в Абу-Даби я держался на уровне лидеров и даже прессинговал их, создавал давление. Так что всё реально, всё зависит от меня.

Считаю, к концу года мы минимизировали ошибки, так что в следующем году их должно стать ещё меньше. Да, после Монако бывали и мои ошибки, и командные, так что всё сложилось не так успешно, как на первых трёх этапах. Думаю, вполне реально провести весь следующий чемпионат так же, как три первые гонки в нынешнем.

Скорее всего, сезон-2017 станет последним в GP2. Выиграем и уйдём! Цель остаётся прежней", — рассказал Маркелов в интервью «Чемпионату».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Автоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена