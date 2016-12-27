Маркелов: Скорее всего, сезон-2017 станет последним в GP2

«Для меня сезон сложился продуктивно, я для себя выучил довольно много и готов показать сильный результат в 2017 году. В последней гонке в Абу-Даби я держался на уровне лидеров и даже прессинговал их, создавал давление. Так что всё реально, всё зависит от меня.



Считаю, к концу года мы минимизировали ошибки, так что в следующем году их должно стать ещё меньше. Да, после Монако бывали и мои ошибки, и командные, так что всё сложилось не так успешно, как на первых трёх этапах. Думаю, вполне реально провести весь следующий чемпионат так же, как три первые гонки в нынешнем.

Скорее всего, сезон-2017 станет последним в GP2. Выиграем и уйдём! Цель остаётся прежней", — рассказал Маркелов в интервью «Чемпионату».