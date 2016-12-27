Маркелов: Скорее всего, сезон-2017 станет последним в GP2
Российский гонщик Артём Маркелов, выступающий в GP2 за команду Russian Time, рассказал о целях на 2017 год.
«Для меня сезон сложился продуктивно, я для себя выучил довольно много и готов показать сильный результат в 2017 году. В последней гонке в
Считаю, к концу года мы минимизировали ошибки, так что в следующем году их должно стать ещё меньше. Да, после Монако бывали и мои ошибки, и командные, так что всё сложилось не так успешно, как на первых трёх этапах. Думаю, вполне реально провести весь следующий чемпионат так же, как три первые гонки в нынешнем.
Скорее всего, сезон-2017 станет последним в GP2. Выиграем и уйдём! Цель остаётся прежней", — рассказал Маркелов в интервью «Чемпионату».
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