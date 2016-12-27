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https://sport.mail.ru/news/autosport/28270258/
27 декабря 2016, 12:09 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Карякин: Вторая неделя на «Дакаре» даётся легче первой

Российский участник грядущего ралли-рейда «Дакар» в зачёте квадроциклов Сергей Карякин в преддверии «Дакара-2017» вспомнил свои ощущения от ритма жизни на легендарной гонке, в которой он уже участвовал не один раз.

«Вторая неделя даётся легче, чем первая, — привыкаешь. Привыкаешь жить в другом измерении. У тебя жёсткий график: приехал, дал задание технику, пошёл в номер, разделся, помылся, постирал вещи, поработал с “легендой”… На гонке нет времени ни на что, кроме гонки. Даже некогда подумать о чём-то другом. В обыденной жизни ты живёшь, и каждый день какие-то проблемы: дом, семья, работа, кредиты, а тут только гонка, и всё.

После финиша наступает определённая апатия, потому что темп жизни в одночасье падает в три раза. Складывается ощущение, что ты как-то бесцельно живёшь, поэтому начинаешь ускоряться: быстрее, быстрее, по полной загрузить каждый день, чтобы не ощущать себя бесполезным. Я вижу в этих ощущениях плюсы», — написал Карякин на своей странице в соцсети «ВКонтаке».
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