Карякин: Вторая неделя на «Дакаре» даётся легче первой

«Вторая неделя даётся легче, чем первая, — привыкаешь. Привыкаешь жить в другом измерении. У тебя жёсткий график: приехал, дал задание технику, пошёл в номер, разделся, помылся, постирал вещи, поработал с “легендой”… На гонке нет времени ни на что, кроме гонки. Даже некогда подумать о чём-то другом. В обыденной жизни ты живёшь, и каждый день какие-то проблемы: дом, семья, работа, кредиты, а тут только гонка, и всё.



После финиша наступает определённая апатия, потому что темп жизни в одночасье падает в три раза. Складывается ощущение, что ты как-то бесцельно живёшь, поэтому начинаешь ускоряться: быстрее, быстрее, по полной загрузить каждый день, чтобы не ощущать себя бесполезным. Я вижу в этих ощущениях плюсы», — написал Карякин на своей странице в соцсети «ВКонтаке».