Карякин: Вторая неделя на «Дакаре» даётся легче первой
Российский участник грядущего
ралли-рейда «Дакар» в зачёте квадроциклов Сергей Карякин в преддверии «Дакара-2017» вспомнил свои ощущения от ритма жизни на легендарной гонке, в которой он уже участвовал не один раз.
«Вторая неделя даётся легче, чем первая, — привыкаешь. Привыкаешь жить в другом измерении. У тебя жёсткий график: приехал, дал задание технику, пошёл в номер, разделся, помылся, постирал вещи, поработал с “легендой”… На гонке нет времени ни на что, кроме гонки. Даже некогда подумать о
После финиша наступает определённая апатия, потому что темп жизни в одночасье падает в три раза. Складывается ощущение, что ты
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