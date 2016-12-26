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https://sport.mail.ru/news/autosport/28264342/
26 декабря 2016, 20:24 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

«Ситроен» не исключает прихода Ожье в команду в будущем

Глава «Ситроена» Ив Маттон заявил, что команда не исключает возможности сотрудничества с Себастьеном Ожье в будущем.

«Не было вопроса о том, выполним ли мы обязательства перед своими молодыми пилотами, отказаться от них было невозможно. Это не значит, что мы никогда ничего не сделаем с Ожье, но в 2017-м возможности не было.

Мы объявили о своей стратегии до объявления “Фольксвагена” об уходе из чемпионата, и мы разочарованы тем, что они не будут выступать, ведь нашей идеей была борьба с чемпионами. Мы сильно уважаем то, чего добился Ожье, но, когда у вас есть стратегия и она соответствует вашей ДНК, мы привыкли продвигать своих пилотов», — приводит слова Ожье Motorsport.
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