«Ситроен» не исключает прихода Ожье в команду в будущем

«Не было вопроса о том, выполним ли мы обязательства перед своими молодыми пилотами, отказаться от них было невозможно. Это не значит, что мы никогда ничего не сделаем с Ожье, но в 2017-м возможности не было.



Мы объявили о своей стратегии до объявления “Фольксвагена” об уходе из чемпионата, и мы разочарованы тем, что они не будут выступать, ведь нашей идеей была борьба с чемпионами. Мы сильно уважаем то, чего добился Ожье, но, когда у вас есть стратегия и она соответствует вашей ДНК, мы привыкли продвигать своих пилотов», — приводит слова Ожье Motorsport.