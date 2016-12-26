Камуи Кобаяси: Без колебаний приму предложение из «Формулы-Е»

Ранее он выступал в гонках на выносливость — WEC.

— «Формула-Е» выглядит очень привлекательно, — цитирует F1i Кобаяси. — Там высокий уровень конкуренции, очень сильные пилоты. Если получу интересное предложение, приму его без колебаний. Многие из WEC участвуют в «Формуле-Е». Почему бы мне так не сделать? Однако моя главная цель в 2017 году — победа в гонке «24 часа Ле-Мана».