«Астана» едет за золотым бедуином «Дакара»

Президентский клуб «Астана» выставил на гонку два экипажа «Astana Motorsports». В составе грузового экипажа (Т4) — бронзовый призер «Дакара 2012», пилот Артур Ардавичус, штурман Серж Бринкенс и механик Майкл Хьюсман на автомобиле «MAN TGS», получившем стартовый номер 512. Легковой экипаж будет представлен победителем Кубка мира по ралли-рейдам FIA 2015 в категории Т2, пилотом Денисом Березовским и штурманом Алексеем Никижевым на «Toyota Land Cruiser 200» под стартовым номером 333 в категории «Production» — автомобили с малым отличием от серийных моделей (Т2).



— В межсезонье была проведена большая подготовительная работа, команда перешла на технику более высокого технического уровня и, конечно же, сами пилоты прошли через многочисленные тренировки. Если учесть, что за плечами наших спортсменов — колоссальный опыт выступления, не остается сомнений, что с такой боевой готовностью наши спортсмены достигнут максимальных результатов и всех поставленных задач. Желаю команде «Астана» реализовать весь свой потенциал, — прокомментировал Аманбек Кульчиков, исполнительный директор Президентского клуба «Астана».



Гонка начнется с традиционных технических и административных проверок. Торжественный подиум и старт двухнедельного ралли-марафона будет дан в столице Парагвая — Асунсьон, а финиш гонки — в Буэнос-Айресе. Всего участникам предстоит пройти двенадцать напряженных этапов, общей протяженностью почти девять тысяч километров.



Напомним, команда «Astana Motorsports» выступит на «Дакаре 2017» на новых автомобилях. Лидер казахстанской команды — Артур Ардавичус после трехлетнего контракта с «Bonver Dakar Project» пересел с грузовика «Tatra» на мощный «MAN TGS 4?4» компании «EVM MAN WITH A MISSION».



Шестицилиндровый двигатель объемом 12500 см³ этого дакаровского монстра носит марку «MAN Special Racing» и развивает 1050 л.с. мощности и 4000 Н/м крутящего момента при 1500 оборотах. Обладает восьмиступенчатой автоматической коробкой передач марки «ALISSON». Подвеска — рессорная на мостах, редукторы «MAN» на стойках «Reiger». Сухой вес машины составляет 8850 кг. Грузовик способен разогнаться до 100 км/ч за 9,8 сек.



— Мы с нетерпением ждем начала самого важного соревнования в мире ралли — легендарного «Дакара». В течение целого года мы готовились к этому долгожданному событию. В этом году благодаря Президентскому клубу «Астана» мы пересели на более мощные машины. Мы просто обязаны достойно выступить, ведь наши болельщики возлагают на нас большие надежды! — рассказал Артур Ардавичус, капитан команды «Astana Motorsports».



Победитель Кубка мира по ралли-рейдам FIA 2015 Денис Березовский будет пилотировать «Toyota Land Cruiser 200». Ассистировать ему будет не менее титулованный спортсмен — штурман Алексей Никижев.



Битурбодизель «Toyota Land Cruiser 200», сконструированный компанией «4WD Jaton Racing SL», оснащен мотором объемом 4500 см³ и развивает мощность 285 л.с. Автомобиль обладает шестиступенчатой механической коробкой передач. Передняя подвеска «Reiger», по два амортизатора на колесо, задняя подвеска — «Doneree Lithium», по 1 амортизатору. Вес машины составляет 3100 кг.



— На предстоящем «Дакаре» мы надеемся на лучшие перемены в связи с заменой автомобиля. С каждым годом лично для меня «Дакар» становится принципиальной гонкой, и сегодня я как никогда чувствую, что готов к победе. Не могу дождаться начала легендарной гонки! В моем классе, помимо старых, появились новые соперники. Вполне вероятно среди них есть «темные лошадки» на хороших автомобилях и с отличным техническим ассистанс, но это нас не пугает, а добавляет еще больше азарта и энтузиазма, — заключил Денис Березовский, пилот Astana Motorsports.



Как известно, каждый год организаторы «Дакара» стараются привнести новшества. Помимо начала гонки в столице Парагвая — Асунсьон, которая отметит, таким образом, дебют этой страны в ралли-марафоне, участников ждет и усложненная навигация — настоящий вызов для штурманов! Если ранее спортсмены получали систему GPS-навигации, которая активизировалась за 800 метров до пункта контроля, то теперь GPS будет активизироваться в радиусе всего 300 метров. Кроме того, исчезнет стрелка, указывающая точное место, где необходимо пройти контрольную точку. Оказавшись внутри необходимой зоны, система подаст звуковой или визуальный сигнал, предупреждая, что цель рядом. Больше никаких визуальных подсказок не будет, поэтому участникам придется до конца искать контрольный пункт, руководствуясь исключительно дорожной книгой. И как отметил спортивный директор «Дакара» Марк Кома, на сегодняшний день это наилучшее решение, позволяющее сохранить дух азарта и приключений!



На тридцать девятом по счету «Дакаре» зарегистрировано 316 единиц техники, включая 73 автомобиля, 146 мотоциклов, 50 грузовиков и 37 квадроциклов. В этом году за титул чемпиона будет бороться 491 участник из 59 стран мира.