«Астана» едет за золотым бедуином «Дакара»
Команда «Astana Motorsports», входящая в состав Президентского клуба «Астана», готова к «Дакару». В этом году клуб представлен двумя экипажами под руководством Артура Ардавичуса и Дениса Березовского, которые поедут защищать честь страны на самом престижном и опасном
ралли-марафоне планеты на новых автомобилях. «Дакар» пройдет со 2 по 14 января по территории Парагвая, Боливии и Аргентины, сообщает пресс-служба «Astana Motorsports».
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Президентский клуб «Астана» выставил на гонку два экипажа «Astana Motorsports». В составе грузового экипажа (Т4) — бронзовый призер «Дакара 2012», пилот Артур Ардавичус, штурман Серж Бринкенс и механик Майкл Хьюсман на автомобиле «MAN TGS», получившем стартовый номер 512. Легковой экипаж будет представлен победителем Кубка мира по
— В межсезонье была проведена большая подготовительная работа, команда перешла на технику более высокого технического уровня и, конечно же, сами пилоты прошли через многочисленные тренировки. Если учесть, что за плечами наших спортсменов — колоссальный опыт выступления, не остается сомнений, что с такой боевой готовностью наши спортсмены достигнут максимальных результатов и всех поставленных задач. Желаю команде «Астана» реализовать весь свой потенциал, — прокомментировал Аманбек Кульчиков, исполнительный директор Президентского клуба «Астана».
Гонка начнется с традиционных технических и административных проверок. Торжественный подиум и старт двухнедельного
Напомним, команда «Astana Motorsports» выступит на «Дакаре 2017» на новых автомобилях. Лидер казахстанской команды — Артур Ардавичус после трехлетнего контракта с «Bonver Dakar Project» пересел с грузовика «Tatra» на мощный «MAN TGS 4?4» компании «EVM MAN WITH A MISSION».
Шестицилиндровый двигатель объемом 12500 см³ этого дакаровского монстра носит марку «MAN Special Racing» и развивает 1050 л.с. мощности и 4000 Н/м крутящего момента при 1500 оборотах. Обладает восьмиступенчатой автоматической коробкой передач марки «ALISSON». Подвеска — рессорная на мостах, редукторы «MAN» на стойках «Reiger». Сухой вес машины составляет 8850 кг. Грузовик способен разогнаться до 100 км/ч за 9,8 сек.
— Мы с нетерпением ждем начала самого важного соревнования в мире ралли — легендарного «Дакара». В течение целого года мы готовились к этому долгожданному событию. В этом году благодаря Президентскому клубу «Астана» мы пересели на более мощные машины. Мы просто обязаны достойно выступить, ведь наши болельщики возлагают на нас большие надежды! — рассказал Артур Ардавичус, капитан команды «Astana Motorsports».
Победитель Кубка мира по
Битурбодизель «Toyota Land Cruiser 200», сконструированный компанией «4WD Jaton Racing SL», оснащен мотором объемом 4500 см³ и развивает мощность 285 л.с. Автомобиль обладает шестиступенчатой механической коробкой передач. Передняя подвеска «Reiger», по два амортизатора на колесо, задняя подвеска — «Doneree Lithium», по 1 амортизатору. Вес машины составляет 3100 кг.
— На предстоящем «Дакаре» мы надеемся на лучшие перемены в связи с заменой автомобиля. С каждым годом лично для меня «Дакар» становится принципиальной гонкой, и сегодня я как никогда чувствую, что готов к победе. Не могу дождаться начала легендарной гонки! В моем классе, помимо старых, появились новые соперники. Вполне вероятно среди них есть «темные лошадки» на хороших автомобилях и с отличным техническим ассистанс, но это нас не пугает, а добавляет еще больше азарта и энтузиазма, — заключил Денис Березовский, пилот Astana Motorsports.
Как известно, каждый год организаторы «Дакара» стараются привнести новшества. Помимо начала гонки в столице Парагвая — Асунсьон, которая отметит, таким образом, дебют этой страны в
На тридцать девятом по счету «Дакаре» зарегистрировано 316 единиц техники, включая 73 автомобиля, 146 мотоциклов, 50 грузовиков и 37 квадроциклов. В этом году за титул чемпиона будет бороться 491 участник из 59 стран мира.
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