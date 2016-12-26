Команда «МАЗ-СПОРТавто» отправилась на «Дакар-2017»

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Гоночные автомобили МАЗ, которые прибыли в Аргентину морским путем, ожидают пилотов в порту. Команда сможет забрать машины 27 декабря, после чего отправится в Асунсьон. В 2017-м старт гонки состоится в столице Парагвая.

В составе мазовской команды 31 человек (три пилота и три штурмана, а также техническая группа). Вместе с уже хорошо известными пилотами, ранее принимавшими участие в «Дакаре» в прежние годы, Сергеем Вязовичем и Александром Василевским в престижном ралли-рейде примет участие трехкратный чемпион Беларуси по дрифтингу Алексей Вишневский. Молодой пилот уже доказал, что управляет многотонным грузовиком не хуже спортивного легкового автомобиля в ходе гонки «Шелковый путь» летом текущего года.

На «Дакаре-2017» будут представлены два обновленных спортивных грузовика команды «МАЗ-СПОРТавто», на которых установлены моторы мощностью 930 л.с., созданные чешской компанией на основе агрегатов от известной фирмы Caterpillar. Грузовик Александра Василевского остается оснащенным механическим двигателем Тутаевского завода.