Мик Шумахер подтвердил переход в Формулу-3

Шумахер-младший будет выступать за команду «Према».



«Формула-3 будет для меня идеальным шагом, и я уже раскалён в преддверии нового сезона. Я также рад остаться в составе “Према”, потому что это очень профессиональная команда, и я снова смогу многому научиться», — приводит слова Шумахера F1i.



В сезоне-2016 Шумахер выступал за «Према» в итальянской и немецкой Формулах-4, одержав за сезон десять побед.