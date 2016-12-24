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https://sport.mail.ru/news/autosport/28244221/
24 декабря 2016, 13:22 | Авто/мото: Автоспорт | Чемпионат.com

Мик Шумахер подтвердил переход в Формулу-3

Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, подтвердил, что сезон-2017 проведёт в Формуле-3.

Шумахер-младший будет выступать за команду «Према».

«Формула-3 будет для меня идеальным шагом, и я уже раскалён в преддверии нового сезона. Я также рад остаться в составе “Према”, потому что это очень профессиональная команда, и я снова смогу многому научиться», — приводит слова Шумахера F1i.

В сезоне-2016 Шумахер выступал за «Према» в итальянской и немецкой Формулах-4, одержав за сезон десять побед.
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