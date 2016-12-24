Мик Шумахер подтвердил переход в Формулу-3
Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, подтвердил, что сезон-2017 проведёт в Формуле-3.
«Формула-3 будет для меня идеальным шагом, и я уже раскалён в преддверии нового сезона. Я также рад остаться в составе “Према”, потому что это очень профессиональная команда, и я снова смогу многому научиться», — приводит слова Шумахера F1i.
В сезоне-2016 Шумахер выступал за «Према» в итальянской и немецкой Формулах-4, одержав за сезон десять побед.
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